Boštjančiču se zdi dvig davka od dohodkov pravnih oseb realen predlog

"Zaenkrat so to predlogi," je o načrtih dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Boštjančič je danes socialnim partnerjem predstavil ukrepe, zajete v prihajajoči Zakon o obnovi po poplavah, ki naj bi bil na vladi kmalu, ter predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, ki ga je vlada že potrdila in poslala v DZ.

V zvezi z osnutkom zakona o obnovi je bilo govora predvsem o obdavčitvi presežnih dobičkov bank, možnosti zvišanja davka od dohodkov pravnih oseb za dve do tri odstotne točke za dobo štiri do pet let in izravnavi pri solidarnostnem prispevku v primeru, da delavci oddelajo delovno soboto.

"Zaenkrat so to predlogi, do končne rešitve je še nekaj časa, še nekaj razgovorov na vladi," je danes dejal Boštjančič in namignil, da se bodo z delodajalci in sindikati o tem zakonu vnovič pogovarjali še pred potrditvijo na vladi.

"To je roganje gospodarstvu"

Za delodajalce sicer zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb ne pride v poštev. "Gospodarstvo ne prenese dodatnega obremenjevanja, vsaj tri dodatne obremenitve smo že dobili v zadnjem obdobju, obeta se nam jih še kar nekaj skozi pokojninsko reformo, skozi boleznine, ki naj bi jih spet nosili za obdobje 30 namesto 20 dni, posredne dodatne stroške prinaša tudi predlagani Zakon o delovnih razmerjih," pa je za STA po srečanju podčrtal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček.