Botanični vrt v Ljubljani je postal Jurski park. Kajti v njem boste lahko našli bitje, ki si je svet delilo z dinozavri. In dolgo so mislili, da je z njimi tudi izumrlo. A v skritem kotičku daljne Avstralije so pred leti odkrili, da je preživelo. Ljubljana pa bo eden od krajev po svetu, kjer bo živi fosil zdaj našel zatočišče.