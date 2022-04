Botoks kot nova dnevna krema, hialuron za polnejše ustnice pri vse mlajših

Slovenski lepotni kirurg pravi, da je zaradi široke uporabe pri starejših od 35 let, botoks postal nova dnevna krema, medtem ko so pri mladih ženskah, starih med 18 in 25 let trenutno najbolj priljubljene polne ustnice. Da po botoksu in polnilih posegajo številne zvezdnice in zvezdniki, niti ni več skrivnost, mnogi so o tem pripravljeni odkrito govoriti. Kakšna pa je razlika med enim in drugim posegom, kako pogosto ju je treba ponavljati, kdo za to ni primeren, kakšni so morebitni neželeni učinki in kateri stereotipi držijo, kateri ne?