BOV, veteran jugoslovanskih konfliktov v Ukrajini

Med rusko ofenzivo so jim po naših informacijah poslali 20 BOV z oborožitvijo kalibra 12,7 milimetrov, šest BOV 3x20 milimetrov in dodatne tri BVP (bojno vozilo pehote) poleg že 35 dobavljenih ter novo pošiljko dronov.

Slovenskim tankom M-55S, oklepnim amfibijskim vozilom BVP M80A, humveejem in protiletalskim topovom jugoslovanske izdelave Zastava M55 so se po naših informacijah še "novi" oklepniki in droni. Ukrajina namreč krvavo potrebuje orožje, Slovenija pa se je zopet izkazala.

Slovenija je sicer Ukrajini glede na svojo velikost namenila ogromno vojaške, humanitarne in denarne pomočjo. Poleg težje oborožitve, je dobavila tudi vojaško pomoč v obliki avtomatskih pušk, streliva in čelad. Nedavno se je Slovenija pridružila pobudi Češke za skupno nabavo streliva velikih kalibrov zunaj Evropske unije za Ukrajino, za ta namen je vlada zagotovila milijon evrov, so potrdili na ministrstvu za obrambo (Mors).

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že več časa pozival celoten Zahod za pomoč. Odločitev ameriškega kongresa, ki nekaj časa ni odobril pomoči, je Ukrajince na fronti drago stala. Rusija je namreč na fronti napredovala, Zelenski je ocenil, po oceni AFP, ki temelji na podatkih ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW), pa so ruske sile med ofenzivo napredovale za več kot 278 kvadratnih kilometrov.

BOV: Iz Tovarne avtomobilov Maribor

Bojno oklepno vozilo, je bilo za potrebe Jugoslovanske ljudske armade, izdelano v Tovarni avtomobilov Maribor (TAM) in Yugoimport SDPR. Poleg tega je namenjen tudi uporabi policijskih enot in za nadzor množic, navajajo v Slovenski vojski. Vozilo je primerno za vse vremenske razmere, za vožnjo po utrjenih cestah in na zahtevnem terenu. Za samoobrambo je vozilo oboroženo tudi z mitraljezom, opremljeno pa z dodatnimi mrežami, ki so namenjene za naloge nadzora množic. Ob odprtih mrežah BOV v širino meri slabih osem metrov.

Enote JLA so ga uporabljale tudi med nemiri ter vojno v Sloveniji, na Hrvaškem in med nemiri na Kosovu. BOV se še danes uporablja v Srbiji, BiH in na Hrvaškem, slovenska in hrvaška vojska sta BOV uporabljala tudi v mirovnih operacijah v Afganistanu in na Kosovu.