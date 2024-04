Bovec trepeta pred turistično sezono: upad povpraševanja po nočitvah

Na Bovškem so vse glasnejši strahovi pred letošnjo turistično sezono, saj je povpraševanja po nočitvah v kampih, posebej tistih, ki so bili vezani na kajakaške goste, bistveno manj, manj zanimanja pa opažajo tudi v hotelih. Ali so za to res krivi višje cene plovbe po reki Soči, bojkot kajakašev ali celo povišanje cen parkirnin na Bovškem, kjer vas ura parkiranja lahko stane celo pet evrov?