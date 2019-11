Negotovi časi za zaposlene v podjetju Boxmark Leather: 'Vse skupaj je zelo žalostno'

Žalostno – tako so se na novico o zaprtju proizvodnje odzvali delavci podjetja Boxmark Leather, kjer tudi šivilje nekdanje Mure čakajo ponovna odpuščanja in negotovost.

Obrat Kidričevo je od Murske Sobote oddaljen uro vožnje, zaposleni pa imajo možnost delo nadaljevati v tem obratu: ''Povedano je bilo, da bodo v Kidričevem zaposlili tiste, ki si tega želijo, odločitev je odvisna od vsakega posameznika,''pojasnjuje ena izmed zaposlenih. Dejstvo pa je, da si ne more vsak privoščiti svojega avtomobila: ''Tako je, moramo se s tem sprijazniti, tisti, ki pa imajo to možnost, lahko gredo v Kidričevo,''nam še povedo zaposleni, med njimi je tudi veliko takšnih, ki so nekoč delali za Muro in preživeli dva stečaja, najprej Mure, nato pa še Aha Mure.

Da novica o zaprtju za regijo ni najboljša, se zavedajo tudi na Zavodu RS za zaposlovanje: ''Novica o zaprtju delovnih mest ni spodbudna, sploh pa ne za okolje, kjer je stopnja registrirane brezposelnosti višja kot drugod po državi, moram pa povedati, da je sedaj, ko na trgu dela obstaja veliko več potreb po delavcih, situacija drugačna, kot je bila takrat, ko je šla Mura v stečaj,''še optimistično doda Perčičeva.

Čemu pa so se v Boxmarku odločili zapreti murskosoboški obrat? Kot navajajo v podjetju, so razlogi tudi zahteve trga, posledično nove sodobne tehnologije, ki so zmanjšale potrebe po delavcih, in ohlajanje svetovnega avtomobilskega trga.