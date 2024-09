Boxmark: Med odpuščenimi tudi delavci tik pred upokojitvijo

Še v začetku letošnjega leta so v Boxmarku iskali in zaposlovali nove pare rok. Le nekaj mesecev kasneje, ob nenadnem 20-odstotnem padcu naročil, pa ugotovili, da jih imajo vsaj 120 preveč. Prvi kadrovski rez sledi že konec oktobra, drugi do konca leta. In med odpuščenimi bodo tudi takšni, ki so tik pred upokojitvijo. "Za njih smo pripravili ravno možnosti posvetovanja v podjetju. Te osebe bodo dobile posvet, kako naprej, in jim bomo seveda tudi pomagali najti druge službe," zagotavlja direktor podjetja Boxmark Leather Marjan Trobiš.

"Žalostni smo, a hkrati deloma razumemo," so svoje občutke v dopisu strnili zaposleni. A da so hkrati prepričani, pravijo, da gre za načrtno zmanjševanje števila zaposlenih, da bi lastniki podjetja poiskali še cenejšo delovno silo v državah Balkana in Bližnjega vzhoda. "Sicer v Bosni zaposlujemo glede na to, da je bosanski položaj našega podjetja bolj konkurenčen kot tu v Sloveniji. Mi v Sloveniji se bomo mogli preorientirati na drugačen način poslovanja. Na butičen način poslovanja," pojasni Trobiš.

Predvsem v letalski industriji. Trenutno sodelujejo z družbama Emirates in Lufthansa. A od preko dva tisoč ljudi, kolikor jih je Boxmark zaposloval leta 2015, jih bo do konca tega leta v Sloveniji ostalo le še 380. Razlogov je veliko, razloži Trobiš. Koronski pretresi, ohlajanje avtomobilske industrije, dvig davkov. "Ne bi zdaj posamezno naštel. Vsekakor spadajo tudi med te dvig minimalnih plač v zadnjih petih, šestih letih, tudi nadpovprečno visok dvig ostalih davkov. Za pričakovati je nove reforme, da se bo tu delež povečal in to vpliva na konkurenčni položaj Slovenije," zaključi Trobiš.

Zaposleni sicer izpostavljajo še, da jih je večina, približno 80 odstotkov, prejemala minimalno plačo, in to ob predpostavki doplačila do minimalne plače.