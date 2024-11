BoxSpring postelje zasledili tudi med znanimi Slovenci

Če iščete način, kako spremeniti svojo spalnico v oazo miru in udobja, je BoxSpring postelja odgovor na vaše želje. V podjetju Maremico so BoxSpring postelje več kot pohištvo – so umetniško delo, ročno izdelano z ljubeznijo in predanostjo, da bi vsak uporabnik lahko užival v neprekosljivem udobju in estetski dovršenosti. Številni znani Slovenci njihovo BoxSpring posteljo že imajo in lahko uživajo v njeni lepoti, udobju.

Na BoxSpring postelji se prebujajo tudi znani obrazi

"Za BoxSpring postelje sva se s Katarino v prvi vrsti odločila, ker so narejene v Sloveniji. Oba podpirava slovensko, lokalno. V drugi vrsti pa zato, ker se na BoxSpring postelji res nenormalno dobro spi. Zase želiva res dober spanec in to nama je zelo pomembno, sploh zato, ker sva od jutra do večera na nogah. Ko sva zvečer utrujena, padeva v posteljo in se zjutraj zbudiva. Ni prekopicavanja po postelji, ko na pol sanjaš, na pol bediš. Samo zbudiš se in zjutraj te kavica počaka in to je the best,"- Bine Volčič, vrhunski chef

"Ko sem nazadnje kupovala posteljo, sem jo kupila v pol ure. Brez svetovanja, brez pretiranega razmisleka. Tokrat je res bilo drugače. V salonu so si vzeli čas zame, vzeli so celo moje mere, da bi ležišče res prilagodili meni. In kar je najbolj simpatično – nevede sem izbrala hotelsko ležišče. Malo bolj trdo in kompaktno. Jaz res neverjetno dobro spim v hotelih in zdaj bo tako tudi doma."

- Mojca Mavec, novinarka in televizijska voditeljica

BoxSpring postelja velja za sanjski kos pohištva v spalnici

BoxSpring postelje niso zgolj postelje; so izkušnja, ki presega običajne standarde. Zasnovane so z namenom, da se na njej zbudite naspani, polni energije in vsak dan znova navdušeni nad njeno oblazinjeno eleganco in brezčasnim udobjem, ki se vedno ukroji po željah naročnika oz. uporabnika.

Visoka postelja BoxSpring z lebdečim videzom, ki navdušuje

Oblazinjena postelja BoxSpring, ki si jo lahko v živo ogledate in preizkusite v Spalnem centru Maremico, omogoča, da se lahko končno poslovite od kompromisov in serijsko izdelanih postelj ter v svoj dom vnesete nekaj resnično edinstvenega in osebnega.

Z lebdečim videzom, ki ga ta BoxSpring postelja pričara, boste svojo spalnico nadgradili v perfekcijo, kot je do sedaj še niste imeli. Med BoxSpring posteljami se z videzom lebdenja lahko najbolj pohvali model BoxSpring Fly.