Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Božali morske pse in osvajali Zvezdno mesto

Ljubljana, 07. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Potapljanje invalidov v vseh okoljih

Ko govorimo o invalidnosti, pogosto najprej pomislimo na omejitve. Na to, česa nekdo ne more, na pomoč, ki jo potrebuje. Kaj pa v vodi, kjer invalidskih vozičkov ni in kjer predsodki izginejo? Danes velja Slovenija za eno vodilnih držav na področju potapljanja invalidov, ne le v Evropi, ampak globalno. Naše znanje in izkušnje so pritegnili pozornost številnih držav, od Evrope do Latinske Amerike in Rusije. Invalidi pa imajo prav po zaslugi slovenskih strokovnjakov danes možnost, da pod vodo postanejo povsem samostojni in morda celo bolj svobodni kot vsi mi, ki nam je hoja nekaj povsem samoumevnega.

Branko Ravnak, eden od pionirjev potapljanja invalidov, je človek, ki je ljudem na invalidskih vozičkih vrnil nekaj, česar medicina pogosto ne zna predpisati: občutek breztežnosti, svobode in telesne enakosti. Morda je celo eden tistih, ki je ljudem, priklenjenim na zemljo, pod vodo vrnil nebo. A jasno, ni edini. Slovenci smo resnično pionirji, ko se govori o potapljanju invalidov. Ko je stroka še dvomila, ali se lahko paraplegiki in tetraplegiki sploh varno potapljajo, smo Slovenci že eksperimentalno spuščali prve invalide pod gladino in z leti dokazali, da voda ni omejitev, ampak rehabilitacija, terapija in psihološko osvobajanje.

"Najboljši invalidni potapljač na svetu je naše gore list. Aleš Povše, vsi ga poznajo pod imenom Joda, se je nedavno potopil v zloglasni bazen Y v Italiji, ki slovi kot eden najglobljih na svetu, in to brez jeklenke! Imel je pomoč t. i. boosterja, ki ga v sodelovanju z Angleži prav tako razvijamo mi. Invalidi ne premikajo nog, zato so tudi pod vodo omejeni, ko je treba premagovati razdalje ali kjer je tok. No, zdaj smo dokazali, da se da premagati tudi to oviro", je kot gost tokratne Svetove oddaje povedal Branko Ravnak, predsednik mednarodne organizacije IAHD Adriatic, ki že vrsto let potiska znanje in napredek tudi na področju potapljanja invalidov.

Branko ni inštruktor potapljanja v klasičnem smislu. Je prevajalec med telesno omejitvijo in občutkom neskončnosti. Tam, kjer drugi vidijo invalidski voziček, telesno ali mentalno omejitev, on vidi potapljača. Tam, kjer drugi vidijo diagnozo, on vidi človeka, ki lahko pod gladino prvič po nesreči spet leti.

V daljšem pogovoru oddaje Svet na kanalu A tokrat o tem, da se nič ne doseže brez velikega truda, kako je slovenskim invalidnim potapljačem na Kubi uspelo božati ene najbolj nevarnih vrst morskih psov, zakaj lahko vstopijo v rusko Zvezdno mesto – valilnico kozmonavtov in se potapljajo v hidrolaboratoriju, kamor ne more vsak. Pa tudi o tem, kdo je Joda, najboljši invalidni potapljač na svetu, oziroma zakaj se svet ravna po slovenskem znanju, ki invalide postavlja enakovredno ob bok vsem hodečim.

invalidi potapljači IAHD Adriatic Branko Ravnak potapljanje zvezdno mesto Kuba Rusija gost Svet na kanalu A
24ur.com Bi znali pomagati ponesrečencu?
Bibaleze.si Kam na potep z invalidskim vozičkom?
24ur.com Nadarjeni – izjemni, a pogosto spregledani
Cekin.si Nižji stroški kot na Hrvaškem: 10 držav, kjer lahko uživate brez veliko denarja
Bibaleze.si Kdo so otroci s posebnimi potrebami?
24ur.com Hvaležen pogled in iskren stisk roke sta vredna več od denarja
Bibaleze.si Rejništvo v Sloveniji: ni poklic, je poslanstvo – a brez podpore ne gre
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
5 razlogov, zakaj otroci ne sodelujejo (in rešitev, ki deluje)
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Zato v nosečnosti odsvetujejo nošenje visokih pet
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
Kakšni so otroci, rojeni v maju?
zadovoljna
Portal
Alenka iz Kmetije v povsem drugi luči
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Dnevni horoskop: Ovni bodo odločni, raki se zanašajo na intuicijo
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Tudi vi zapravljate preveč? Ta trik razkriva, kje izgubljate denar
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
Ženstveni sandali, ki ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Od hormonov do stresa: kaj danes najbolj vpliva na ginekološko zdravje mladih žensk
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
cekin
Portal
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Izračun, ki šokira: tako družina prihrani pri potovanjih
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Slovenec o svojem uspehu s picami
Spor zaradi wc papirja: "Zaradi tega bi se ločila"
Spor zaradi wc papirja: "Zaradi tega bi se ločila"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Mlada izbranka Orlanda Blooma dviga obrvi: "Videti je kot njegova bivša"
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona
dominvrt
Portal
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
okusno
Portal
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
Popolna osvežitev za ljubitelje kave
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Previdno z željami
Previdno z željami
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699