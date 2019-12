Božična drevesca okrašena, jaslice postavljene, mize pa polne prazničnih dobrot

Začenjajo se prazniki, čas za družino in prijatelje, pa tudi zase in za refleksijo leta, ki se počasi izteka. Zadnje nakupe ste opravili, saj so trgovine že zaprle svoje vrata in tako bo do petka, pa tudi vreme je takšno, da kar kliče na zrak. V Mariboru, denimo, je bilo danes čez dan prijetnih 12 stopinj in najbrž je bilo tudi zato v mestu prijetno in živahno.

Dan pred božičem je bil Maribor poln kot že dolgo ne. Sodeč po videnem je večina za darila poskrbela že v minulih dneh, danes pa še zgolj za najnujnejše. Veliko se jih je z družino odpravilo v mesto, potem pa domov na večerjo. Velika gneča je bila na osrednjem trgu, kjer je bilo moč opaziti veliko mladih, ki so se jim že okoli poldneva pričele težko pričakovane počitnice. Ob lepem vremenu so mnogi dan preživeli tudi v športnem duhu. Odpravili so se po stopnicah na Kalvarijo ali pa na daljši sprehod ob Dravi. Veliko povpraševanje je bilo danes tudi po božičnih drevesih. Večina jih je na nakup tako čakala do zadnjega dne. Nekoč je namreč veljajo, da je treba božično drevesce okrasiti šele na predbožični večer in nekateri se te tradicije še vedno držijo. Vse več ljudi se odloča za naravna božična drevesca. Letos so jih prodali bistveno več kot pretekla leta. Veliko ljudi je danes tudi nakupovalo hrano na lokalnih tržnicah. Najbolj je šel danes v promet paradižnik, pa grozdje, granatno jabolko, mandarine in klementine in seveda kislo zelje. Ne glede na to, kako različni smo si pri pripravi božične večerje, bomo božič verjetno zaključili vsi na podoben način - v krogu svojih najdražjih. Božična drevesca so torej že okrašena, jaslice postavljene, mize pa prepolne prazničnih dobrot. Tudi na Gorenjskem je praznovanje že v polnem teku, naš novinar Tadej Grešovnik pa je obiskal številčno družino Križarič iz Radovljice.