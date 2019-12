Božič bo med najtoplejšimi v zadnjih 70 letih, sledila bo kratkotrajna ohladitev

Za december precej toplo vreme, ki nas spremlja že več kot en teden, se bo nadaljevalo tudi za božič, nato pa se bodo temperature vendarle spustile k bolj običajnim vrednostim za ta čas. Praznična dneva bosta sicer precej sončna z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah, ob koncu tedna pa bo bolj oblačno, a bo ostalo večinoma suho.

Še en teden nas loči do konca enega izmed najtoplejših let v zgodovini meteoroloških meritev. Le maj je bil v letos hladnejši od povprečja, vsi ostali meseci pa so bili pretopli. Po prvih in še nepopolnih podatkih Arsa bo leto 2019 kot celota v Ljubljani drugo najtoplejše doslej. Nekoliko toplejše od letošnjega je bilo le leto 2014, na tretje mesto pa se uvršča lansko leto.

Prave zime pri nas že dolgo nismo imeli, imamo le prehodna obdobja bolj zimskega vremena. FOTO: Thinkstock

Precej toplo vreme nas bo spremljalo tudi čez praznike, le ob koncu tedna nas bo prehodno dosegel nekoliko hladnejši zrak. Fronte nas bodo v tem tednu prehajale precej oslabljene, zato bo ostalo večinoma suho. Povsem drugače bo na severni strani Alp, kjer bodo padavine obilne. Ponekod bo lahko zapadlo več kot meter snega, kar bo močno povečalo nevarnost proženja snežnih plazov. Razlog za velik kontrast med severno in južno stranjo Alp bo severozahodni zračni tok, ki na eni strani krepi, na drugi strani pa suši padavine. Podobno se to dogaja tudi ob južnem vetru, le da je takrat situacija ravno obrnjena in velike količine padavin prejmejo tudi naši kraji, še zlasti Posočje. Danes nas bo oplazila topla fronta Predpraznični dan bo sprva sončen z meglo po nekaterih nižinah, popoldne in zvečer pa bo na vreme pri nas nekoliko vplivala topla fronta, ki se bo prek srednje Evrope pomikala proti vzhodu. Padavine se bodo ob fronti pojavljale predvsem na severni strani Alp, na južno stran pa bodo segle le posamezne kaplje ali snežinke. Po sončnem dopoldnevu se bo popoldne oblačnost od severozahoda povečala. Predvsem v severni polovici Slovenije bo nastalo nekaj ploh, ki bodo nad okoli 700 metri snežne. Na Dolenjskem in v Beli krajini se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija, še dve več bosta ob morju, v alpskih dolinah jih bo 5, drugod okoli 10 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za torek FOTO: Arso

Letošnji božič bo med najtoplejšimi v zadnjih 70 letih. Daleč najtoplejšega smo imeli pred desetimi leti, ko se je po podatkih Arsa v Ljubljani ogrelo do 17, v Črnomlju pa celo do 19 stopinj Celzija. Temperature so na božični dan v večjem delu države 10 stopinj Celzija presegle še v letih 1967, 1977, 1995, 1997, 2004, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2017.

Praznična dneva bosta najbolj sončna v tem tednu V božični noči se bo zjasnilo, a nam bo močan severozahodni veter, ki bo pihal v višinah, iznad sosednje Avstrije občasno še prinesel nekaj oblakov. Vetrovno bo tudi po nekaterih nižinah Štajerske, Prekmurja in Gorenjske, drugod bo brezvetrje, zato bo do božičnega jutra ponekod nastala megla. Jutranje temperature bodo nižje, kot smo jih bili vajeni v preteklih dneh, a kljub temu pretiranega mraza ne bo. Še najbolj, do -8 stopinj Celzija, se bo ohladilo v višje ležečih alpskih dolinah. Drugod bo okoli ničle, v krajih z več oblaki in vetrom, kakšno stopinjo nad, v bolj zatišnih legah pa stopinjo ali dve pod njo. Na Obali bodo 4 stopinje Celzija.

Vremenska napoved za sredo FOTO: Arso

Megla bo po nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije lahko kar trdovratna in se bo lahko zadrževala še do sredine dneva. Drugod bo božično dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bo oblačnost v severni in vzhodni Sloveniji nekoliko povečala. Predvsem ob meji z Avstrijo ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Popoldanske temperature bodo marsikje presegle 10 stopinj Celzija. Podobno, a za nekaj stopinj hladnejše vreme bomo imeli tudi na praznični četrtek.

Vremenska napoved za četrtek FOTO: Arso