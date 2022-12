Božič bo topel in zelen, nove pošiljke snega ni na vidiku

Danes je sicer na Primorskem jasno, drugod v notranjosti pa se zadržuje megla ali nizka oblačnost, ki se bo popoldne ponekod na vzhodu trgala. Burja na Primorskem bo čez dan postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. V notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki se lahko zadržuje ves dan. Najnižje temperature bodo od -7 do -3, v alpskih dolinah do -11, na Goriškem in ob morju od -3 do 1, najvišje dnevne od -2 do 1, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

V torek se bo od jugozahoda pooblačilo, več jasnine bo ponekod na severu, po nižinah sprva megleno. V sredo bo večinoma oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Topleje bo.

Da prihajajoči prazniki ne bodo nič kaj zimski, pravijo tudi na Arsu, saj snega v bližnji prihodnosti ne gre pričakovati.