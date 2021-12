Nadškof Alojzij Cvikl je polnočnico daroval v mariborski stolnici, ob tem pa poudaril, da božič ni samo sijaj lučk in okraskov, ampak je pri tem prazniku pomembno doživeti in začutiti Boga med ljudmi.

Bog je po besedah Cvikla namreč z nami in med nami. Obhajati božič v vsej svoji resničnosti zato pomeni začutiti in doživeti Boga. Samo takšen božič lahko napolni srce s tolažbo, upanjem in mirom, je dejal.

Koprski škof Jurij Bizjak je pri polnočnici v koprski stolnici spomnil, da so vsi ljudje med seboj bratje, zato je pozval k medsebojnemu spoštovanju.

Papež Frančišek je medtem med sinočnjo večerno mašo pred božičem pozval k ponižnosti. "Nehajmo jokati za veličino, ki je nimamo. Nehajmo stokati in imeti dolge obraze. Opustimo pohlep, ki nas nikoli ne zadovolji," je dejal med pridigo v baziliki svetega Petra.

Ljudje se leta ženejo za uspehom in se želijo povzpeti na piedestal, a Bog je na drugi strani izkazoval predvsem ponižnost, je še izpostavil papež.

Spomnil je, da je bil tudi Jezus v jaslicah obkrožen z majhnimi in ubogimi, ljudmi z obrobja, ne s pomembnimi ljudmi. "To so bili pastirji. Bili so najbolj preprosti in bili so najbližje Gospodu," je poudaril Frančišek.

Zavzel se je, da se človeku in njegovemu trdemu delu povrne dostojanstvo. Človek naj bi bil gospodar delu, ne njegov suženj. "Dovolj je smrti zaradi dela," je še dejal Frančišek in se zavzel za zmanjšanje delovnih nesreč.

Papeževa "polnočnica", ki jo je letos tako kot lani obhajal že ob 19.30, je sicer eden glavnih dogodkov v uvodu v slovesnosti ob božiču, drugem največjem krščanskem prazniku, ko se verniki spominjajo Jezusovega rojstva. Mašo v baziliki svetega Petra so mnoge televizije neposredno prenašale.

Božične slovesnosti v Vatikanu sicer tudi letos potekajo v znamenju pandemije covida-19, se je pa maše v baziliki svetega Petra letos lahko udeležilo precej več vernikov kot lani. V osrednji ladji bazilike je bilo okoli 1500 vernikov in duhovnikov. Vsi so sicer morali nositi maske in vzdrževati medsebojno razdaljo.