Božič se začne že med pripravo jedi v kuhinji

Skrivnost božiča je v pozornostih, ki si jih namenimo. A to v resnici niso darila, pač pa druženje. Božič naj se začne že v kuhinji, med pripravo svečanih jedi in potem za mizo, ko se v nas prebudijo različni občutki, ko se razgovorimo in v prijetnem vzdušju spoznamo, da je največja sreča ta, da imamo drug drugega. Za vas smo pripravili predlog za praznični meni in nekaj nasvetov, kako ga pripraviti.

Ena od stvari, ki zaznamuje božične in novoletne praznike, je tudi bogato obložena miza. Večina si je za letošnji božični in silvestrski večer že pripravila kuharski načrt, če pa ga slučajno še nimate, vam mi ponujamo nekaj idej. Obiskali smo eno najbolj izkušenih kuharic v Sloveniji, ki je poskrbela tudi za prenovo Velike slovenske kuharice. Ta slovenska kuharska biblija je letos doživela že svoj 30. ponatis, največja zasluga pa gre sestri Bernardi Gostečnik, ki je od sestre Vendeline Ilc prevzela to kuharsko dediščino. Gostečnikovo smo obiskali v samostanu šolskih sester v Retjah, kjer je skupaj s svojimi tečajnicami pripravila svečani meni z osmimi hodi.

Sestra Bernarda Gostečnik vodi tečaje gospodinjstva pri šolskih sestrah. Kot pravi, najraje podaja znanje naprej. FOTO: 24ur.com

Prazniki naj se začnejo z druženjem v kuhinji Prava vrednost božičnih praznikov ni v darilih, čeprav je ob pogledu na množice v trgovinah videti tako. Bistvo je v druženju, ko se na božični večer zberemo ob lepo okrašeni in obilno obloženi mizi. Kot poudarja Gostečnikova, je kuhinja nekoč bila središče doma in družinskega dogajanja in to bi morali ohraniti. Božično ali silvestrsko večerjo naj pripravlja vsa družina skupaj, ker se na tak način še posebej povežemo in vsak dobi svojo vlogo v ustvarjanju prazničnega vzdušja in seveda hrane.

Vsak naj se vključi v pripravo jedi in prevzame del opravil. FOTO: 24ur.com

Lahko izberemo zahtevnejši meni, če imamo dovolj pomočnikov. Razdelimo si naloge in se med pripravo družimo v prijetnem vzdušju pričakovanja, kar je bistvo božiča. Tudi na splošno naj bi pri kuhanju sodelovali vsi družinski člani, ker se na tak način povezujemo, učimo in seveda krepimo odnose. Na napakah se učimo Če se kdaj kaj zalomi, ni nič hudega, tudi to je del učenja, pravi sestra Bernarda, ki raje podaja svoje znanje naprej, kot pa kuha. Pravi, da je najbolj zadovoljna na tečajih takrat, ko tečajnike nauči že toliko, da se lahko umakne in jih zgolj opazuje. Ko smo jih obiskali sredi tečaja, je že dišalo iz kuhinje, vonj pa se je širil vse do vhoda. Na pultu kuhinje naju je pričakala hladna predjed, na štedilniku pa polni lonci dobrot. Tudi v pečici je gorela lučka in vonj je napovedoval nekaj jabolčnega. Čeprav sva s snemalcem odšla na teren sita, sva ob vonjavah in pogledu na vso to hrano postala lačna.

Osvežilna in dišeča hladna predjed je poskrbela za 'udaren' začetek pojedine. FOTO: 24ur.com

Od hladne predjedi do sladice Sestra Bernarda nama je predstavila izbrani meni, ki se je začel s hladno predjedjo - nadevano pomarančo. Sledila je topla predjed, kjer so tečajnice spoznale pripravo krompirjevega testa. Pripravile so ljubke posodice iz krompirjevega testa, ki so jih napolnile s skuto, porom, papriko in nato spekle.

Topla predjed je iz krompirjevega testa, skute in zelenjave. FOTO: 24ur.com

Na štedilniku je že bila pripravljena kostna juha, zakuha pa so bili sveže pripravljeni fritati iz testa za palačinke, v katerega so tečajnice dodale zelišča. Odlična in hkrati preprosta ideja za zakuho in tudi za samostojni obrok na primer, saj so takšne zeliščne palačinke lahko osnova za mini rolade, ki jih lahko ponudite kot predjed, saj jih lahko namažete z nadevom, ki vam je ostal pri pripravi nadevane pomaranče. Juhi so sledile glavne jedi.

Za glavno jed so pripravile zajca v omaki. FOTO: 24ur.com

Ker je čas zime, ne sme na naši mizi manjkati sezonskih jedi, opozarja Gostečnikova. To je tudi eno od vodil kuharske knjige Velika slovenska kuharica – kuhanje s tradicijo in upoštevanjem sezonske hrane ter seveda lokalno pridelane in sveže hrane. Tako so tečajnice pod vodstvom Gostečnikove pripravile segedin z domačim kislim zeljem. Poleg segedina so pripravile še zajčka pripravljenega v marinadi z rožmarinom, nato popečenega in dušenega z zelenjavo. Za prilogo so pripravile cmoke iz ajdove kaše, ki so jo pred tem skuhale, nato pa izdelale majhne in rahle cmoke, ki so jih skuhale nad soparo, da so ohranili obliko in seveda vse hranilne snovi. Ajda je namreč zelo hranilna in prav je, da je pogosto na naših menijih. Prepogosto namreč pozabljamo nanjo, opozarja sestra Bernarda. Za drugo prilogo so tečajnice pripravile še eno jed, in sicer rahlo blanširane jajčevce, na katere so dale dušeno čebulo, nanjo pa naribale sir in vse skupaj dale v pečico za nekaj minut, da se sir stopi in rahlo zapeče.

Priprava rahlo blanširanih jajčevcev s čebulo in sirom. FOTO: 24ur.com

Ker sem velik ljubitelj sladic in si ne predstavljam pojedine brez poobedka, sem seveda komaj čakala, da izvem, kaj se skriva v pečici. Tečajnice so se naučile pripraviti tudi vlečeno testo, na katerega so dale nadev iz jabolk in vse skupaj zavile po pravilih sester Felicite Kalinšek, ki je dolga leta skrbela za slovensko kuharsko biblijo. “Odlično, jabolčni štrudelj,”sem vzkliknila, ko ga je sestra Bernarda dala iz pečice. Pa me je popravila, da je to jabolčni štrukelj – tako ga je namreč poimenovala Kalinškova in pod tem imenom ga boste našli v kuharski knjigi. Odličen je bil, a smo ga pojedli šele doma, saj je bila večerja obilna, vse pa tako dobro, da se ničemur nismo mogli upreti in je zmanjkalo prostora za sladico.

Za poobedek so tečajnice pripravile slasten jabolčni štrukelj. FOTO: 24ur.com

Vse recepte najdete v 'kalinškovi' kuharici Vsi recepti so iz Velike slovenske kuharice, večkrat preverjeni in skrbno izbrani. Prilagamo jih v obliki PDF dokumenta na koncu članka in na tej povezavi. Sestra Bernarda je poskrbela, da so tečajnice spoznale čim več različnih kuharskih tehnik, prav tako so se okusi prijetno dopolnjevali. Tudi videz hrane in tega, kako jo postrežemo, je pomemben, saj jemo tudi z očmi. A najpomembnejše je seveda druženje med pripravo in potem za mizo, ko se v nas prebudijo različni občutki, ko se razgovorimo in v prijetnem vzdušju – tokrat skrivnosti božiča – spoznamo, da je največja sreča ta, da imamo drug drugega.

Že 30. ponatis Velike slovenske kuharice, kjer boste našli več kot 3000 preizkušenih receptov. FOTO: Miro Majcen

Nekaj koristnih nasvetov Vse skupaj smo poskušali ujeti tudi v kamero, da bi vam priskrbeli kakšno dobro idejo in seveda olajšali pripravo. Večina jedi je že bila pripravljenih, ko sva s snemalcem zmotila tečaj, saj so se tokrat tečajnice še posebej izkazale s svojimi spretnostmi. So pa dale nekaj nasvetov, ki jih delimo z vami: - izdolbenje pomaranč vzame nekaj več časa in zahteva potrpljenje, a je jed tako osvežilna in odlična za začetek večerje, da se splača. Preverjeno! - če vam ostane krompirjevo testo, lahko naredite iz njega še pito z različnimi ali istim nadevom, ki jo lahko porabite naslednji dan za obrok. Pazite le, da krompirjevo testo hitro ugnetete s hladnimi rokami, ker v nasprotnem primeru postane vodeno. - če hočete dobro juho, dajte meso in kosti v hladno vodo. Če pa hočete dobro meso iz juhe, pa ga dajte v toplo vodo. - meso, ki mora biti v marinadi, pripravite precej v naprej, da bo dobro marinirano. Ne hitite! - segedin golaž ni zahteven za pripraviti, če vam bo ostal – svetujemo, da ga pripravite več – pa ga imate lahko za kosilo še naslednje dni, saj ga lahko brez težav pogrejete. In mnogi celo verjamejo, da je vsakič boljši.

Rahli ajdovi cmoki čakajo na kuhanje v sopari. FOTO: 24ur.com

- ajdovi cmoki so zaradi snega, ki ga vanje vmešamo, zelo rahli, zato je bolje, da jih skuhamo nad soparo, kot pa v vreli vodi, da ohranijo obliko. - pri štrudlju/štruklju pa nikar ne varčujte z nadevom, ampak to je zgolj moj nasvet, ker sem pač velik ljubitelj sočnih sladic. Ni božiča brez potice Sestra Bernarda je pripravila še nekaj kvašenih dobrot z orehi in potico, ki na božič ne sme manjkati na mizi. Kot je dejala ena od udeleženk tečaja, je pri njih potica nepogrešljiva, najraje pa pripravijo kokosovo in orehovo. Nekateri pripravijo tudi božični kruh.

Brez potice si mnogi ne predstavljajo božičnih praznikov. FOTO: 24ur.com

Predlogov za praznični jedilnik je res ogromno in prav je, da vanj vključite nekaj tradicionalnega in nekaj novega. Okusi so zelo različni, prav tako hišne tradicije, ki se razlikujejo od pokrajine do pokrajine, pogosto pa celo od vasi do vasi. Poskrbite še, da bo miza bogato pripravljena in slavnostno okrašena. Blagostanje na božični mizi, pa čeprav boste pripravili skromne in preproste jedi, namreč pomeni željo po blaginji v prihodnjem letu.

Upam, da ste dobili kakšno idejo za praznično pojedino. Naj bo priprava uspešna, tako kot naj bo uspešno leto 2019. FOTO: 24ur.com