Praznično vzdušje pričarali tudi bolnikom v UKC Ljubljana

Na božični večer je v osrednji slovenski bolnišnici, UKC Ljubljana, za bolnike skrbelo 650 zaposlenih. Ti so poskrbeli za to, da so tudi tisti, ki so bili ločeni od svojih družin, še posebej v teh težkih časih, pričarali pravo božično vzdušje. Kuhinja UKC-ja je tako letos za bolnike pripravila božično večerjo. Najbolj veselo pa je bilo na oddelku gastroenterologije, kjer so pacienti skupaj z zaposlenimi prepevali božične pesmi, plesali in si voščili vesel božič.

Da bi bil božič popoln, pa so pod kočevsko smreko, ki stoji pred UKC Ljubljana, krajani Zgornjih Gorij postavili jaslice. Ob tem so spomnili, da božič pomeni rojstvo in upanje, rojstvo pa predstavljajo babice, zdravniki in medicinske sestre, saj nas ti ljudje spremljajo vse življenje.