Božički obiskali otroke v Splošni bolnišnici Jesenice

Lepši del veselega decembra so tudi trije dobri možje. Eden nas je že obiskal, Božička pa nestrpno pričakujemo naslednji teden. In če ste se bali, da zaradi do nedavnega zaprtih trgovin ne bo prišel do daril, brez skrbi. Očitno se je pravočasno odpravil po nakupih, ker je že začel z obdarovanjem, in sicer v Splošni bolnišnici Jesenice. Medtem ko so se otroci veselili daril, pa so se v porodni sobi razveselili novega čudeža življenja - rojstva dvojčkov.