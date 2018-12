Tudi Božiček reciklira: s pomočjo malih mojstrov rabljenim igračam 'vdahnili' novo življenje

Decembra ne manjka akcij, s katerimi skušamo pričarati praznično vzdušje tudi tistim, ki si dobrot in daril ne morejo privoščiti. V centrih ponovne uporabe po Sloveniji so praznično navdušenje združili z dobrodelnostjo in okoljskim ozaveščanjem. Prav med prazniki namreč nakupujemo več, predvsem igrače se tako kar kopičijo. Stare oziroma igrače, ki jih otroci prerastejo, pa pogosto pristanejo v smeteh, čeprav so še uporabne.

Za pomoč pri pripravi zbranih igrač za ponovno uporabo je precej svojega prostega časa namenila 17-letna Lara Đedović iz Ljubljane, ki pravi, da so se pri tem tudi družili in veliko učili drug od drugega. "Ni težko, če si v dobri družbi. Lepo je bilo tudi, ker smo se malo bolj povezali med seboj, da nismo ves čas na telefonu, ampak da smo čim bolj kreativni, ustvarjalni pa še koristni zraven," je dejala.

Skupaj z bratcem in sestrico je pri zbiranju igrač in na delavnicah pomagala tudi 10-letna Taja Čopi. "Meni je bilo najbolj všeč, da sem lahko pomagala otrokom, ki nimajo nič, in jim polepšala te dni. Upam, da jim bodo te igrače prinesle veliko sreče in da bodo zadovoljni," je povedala. Kot je še dodala, tudi sama doma rada ustvarja in iz starih stvari ustvari nekaj novega: "Na primer iz kakšnih majic ali nogavic naredim punčko."

Prav to je, poleg humanitarne note, eden od namenov akcije – razvijati sočutje in humanost med otroki. "Da otrok ve, da ni samoumevno, da ima vse, kar ima, ampak da so še vedno otroci, ki živijo v pomanjkanju," je poudarila Vera Šikanič, predsednica Društva Plemenitosti, ki prav tako sodeluje v akciji.

Igrače – največ so zbrali plišastih, pa tudi didaktičnih igrač, punčk in družabnih iger – bodo zdaj našle nove lastnike. Razdelili jih bodo med vrtce, šole, humanitarna društva in posameznike. "Dogovorjeni smo, da bomo zaboj igrač danes posredovali v enega izmed materinskih domov v Ljubljani, v nadaljevanju pa še drugim skupinam in posameznikom, saj smo v društvu redno v stiku z ljudmi, ki so res socialno šibki, nemočni ... To so predvsem otroci, samohranilne mame, bolni, starejši ... Zagotovo te stvari gredo v prave roke," je pojasnila Šikaničeva. Kako se odzovejo, ko dobijo takšno igračo? "Vedno so veseli, sploh ko pridemo do takšnih oseb, ki se jih nihče ni spomnil. Hvaležni so, veseli, potem pa smo tudi mi srečni. Če druge osrečimo, smo tudi mi zadovoljni."

Čeprav so glavnino igrač že zbrali in so že na poti k novim lastnikom, bo akcija potekala še do konca leta. "Do konca decembra lahko ljudje še vedno oddajo igrače v vseh naših poslovalnicah Bags&More in Office&More," pravi Tina Naraglav. "Najbolj smo se osredotočili na plišaste igrače, če pa kdo kaj drugega prinese, tudi prevzamemo. Vse skupaj nato posredujemo Centru ponovne uporabe," je dodala. Dobro je, če so igrače čim bolj ohranjene in predvsem še vedno uporabne. Doslej so sicer v akciji zbrali že približno 1000 plišastih igrač.