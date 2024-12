Božiček za en dan: po Sloveniji razdelili že več kot 100.000 daril

December prinaša veliko veselja in sreče, sploh tistim, ki jih pod praznično okrašenimi smrečicami čakajo darila. A ni tako za vse. Prazniki vsako leto najhuje prizadenejo mladostnike in najstarejše, a ker si nihče ne zasluži za božič ostati praznih rok, v Sloveniji že več kot 10 let poteka projekt Božiček za en dan. Dobrosrčna ideja je luč življenja ugledala v garaži, v vseh teh letih pa so po Slovenij razdelili že več kot 100.000 daril.