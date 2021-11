Božiček za en dan že zavija darila, v Notranjih Goricah hitijo s pisanjem voščil

Prostovoljcem akcije Božiček za en dan je v devetih letih uspelo osrečiti več kot 78.000 otrok in starostnikov. Veselja pa ne bodo v mlada in starejša srca socialno šibkejših nehali vlivati niti letos. Božičkov seznam obdarovancev je že izdelan. Tudi v Centru starejših Notranje Gorice ne bodo pozabili razvedriti obrazov starostnikov z božičnimi pismi. Nadaljujejo tradicijo Mala pozornost za veliko veselje in vabijo k sodelovanju. Tudi letos so si zastavili cilj osrečiti 21.000 starejših v domovih za ostarele, čeprav so že lani presegli to številko, saj so jih obdarovali kar trikrat več.

Medtem ko je skupini nadobudnih prijateljev leta 2012, ko so zagnali akcijo Božiček za en dan, uspelo obdariti 225 otrok, je bila lanska številka skoraj 50-krat višja. Božično pozornost je prejelo 8.717 otrok in 2.456 starostnikov.

icon-expand Božiček za en dan FOTO: Božiček za en dan

Akcija Božiček za en dan je neprofiten projekt, ki ga v celoti izpeljejo prostovoljci. Za projektom stojita Zavod 364 in skupina posameznikov, ki projekt vodi zaradi želje po ustvarjanju dobrega v svetu in v njem sodeluje na vseh nivojih.

Tudi letos se prostovoljci ne bodo izneverili svojemu božičnemu poslanstvu. Njihov cilj je obdariti čim več otrok in starostnikov iz Slovenije in BiH. Akcija je že v polnem teku, je navdušeno povedala organizatorka in začetnica zgodbe Savina Goličnik: "8. novembra smo objavili Božičkov seznam, ki ga bomo med akcijo še dopolnjevali. Ponosni smo na Božičke, ki komaj čakajo, da si izberejo svojega obdarjenca in mu podarijo delček sebe. Božičkov seznam je kolektivno delo na stotine šol, vrtcev, centrov za socialno delo, društev. Pri sestavi seznama nam torej pomagajo ustanove, ki so v stiku z ljudmi v stiski. Gre za čudovito simbiozo."

icon-expand V okviru akcije Božiček za en dan je lani darila prejelo 8.717 otrok in 2.456 starostnikov. FOTO: Savina Goličnik

Kako postanemo Božički za en dan? Na spletni strani Božiček za en dan se preprosto registriramo. Tam je na voljo seznam otrok in starostnikov, s katerega si lahko izberemo svojega obdarjenca. "Pri tem izveste njegovo ime, starost, spol in še kakšno malenkost o hobijih in zanimanjih, ki vam pride še kako prav pri pripravi darilca, ki bo osebi čim bolj pisano na kožo. Želimo, da ste kreativni pri okraševanju škatle za čevlje, v katero boste nato spravili skrbno izbrano darilo in se pri vsem skupaj zabavali. Podarite svoj čas in delček sebe. To je namen akcije. Pripravljeno darilce nato oddate na enem izmed naših številnih zbirnih mest po vsej Sloveniji, mi pa bomo poskrbeli, da bo prišlo v prave roke," je pojasnila Goličnikova. Zanimalo nas je, kakšna naj bodo darila. Goličnikova je svetovala, naj bosta pri izbiri vodilo vprašanji, kakšnega darila bi bil vesel vsak in na kakšno bi bil ponosen še sam Božiček. Navodila za pripravo darila so sicer na njihovi spletni strani. Je pa Goličnikova namignila, naj bo darilo takšno, da bo obenem koristilo otrokovemu celostnemu razvoju. "Torej šolske potrebščine, kakšno oblačilo, nekaj za osebno higieno, seveda igračo, sladkarijo in za mlajše tudi nekaj za crkljanje. Pri starostnikih je podobno, le da igrače zamenjajo knjige, križanke, kaj za šivanje. Tudi kava, skodelica za čaj in toplo oblačilo so več kot dobrodošli. Pomislimo malce, kakšne malenkosti bi najbolj razvesele naše dedke in babice," je svetovala.

icon-expand Ekipa Božiček za en dan spodbuja, da škatle za čevlje, v katere boste spravili darila, tudi kreativno okrasite. FOTO: Savina Goličnik

Pomagamo lahko tudi kot prostovoljci Če bomo imeli v začetku decembra kaj prostega časa, se lahko ekipi pridružimo pri udarniški akciji pregledovanja, dopolnjevanja in sortiranja darilc, je povabila Goličnikova. "Če ste posameznik ali podjetje in bi želeli poskrbeti za tisti očem skriti del tako velikega projekta, lahko to storite s finančno donacijo. Ponosni smo na to, da smo dostopni in odprti ter da rišemo nasmehe ne samo na lica socialno šibkejših, ampak na lica vseh vpletenih. Le na ta način nam lahko vsako leto s skupnimi močmi uspeva skorajda nemogoče," je še izpostavila. Kakšne so sicer izkušnje Savine Goličnik in njene ekipe? Kako se odzovejo otroci in starejši, ko prejmejo darila? Goličnikova je pojasnila, da je akcija zrasla do te mere, da se v zadnjem času le redko srečajo z obdarovanci. "Se pa z veseljem spominjamo začetkov, ko smo s pisanimi darilci in nasmehom do ušes obiskovali domove. Še danes nam v ušesih odzvanja otroški smeh in pred očmi živo vidimo presenečenje staršev in izraz na obrazu, ko se jim je s pleč odvalilo ogromno breme. Božiček je obiskal tudi njihove otroke," se je spomnila lepih trenutkov.

icon-expand Darila prostovoljci zbirajo v 68 centrih po Sloveniji. FOTO: Savina Goličnik

'Mnogokrat slišimo, da v nejeveri stiskajo darilce od popolnega neznanca in kar ne morejo verjeti, da nekje nekdo misli nanje' Jim pa vsako leto ustanove posredujejo povratne informacije o predaji darilc. Zgodbe so različne, a vedno polne veselja in solz sreče, je povedala Goličnikova: "Še posebej me ganejo zgodbe starejših. Mnogokrat slišimo, da v nejeveri stiskajo darilce od popolnega neznanca in kar ne morejo verjeti, da nekje nekdo misli nanje. Predlani sem imela priložnost obiskati stoletno gospo in ji predati darilce. V njenih očeh je ta mala pisana škatla zanetila toliko veselja in življenja, da se mi ob misli še danes orosi oko. V takšnih trenutkih se zavem, da je to, kar počnemo, nekaj zares velikega." Na tem mestu se je Savina Goličnik zahvalila vsem, ki sodelujejo pri projektu: Božičkom, prostovoljcem, zbirnim mestom, ustanovam, donatorjem: "Vsi skupaj smo odgovorni za to, da akcija vsako leto steče, kot mora."

icon-expand Vsak lahko postane Božiček za en dan. FOTO: Savina Goličnik

Božički so začeli v garaži Ideja o zgodbi Božička za en dan se je Savini Goličnik utrnila, ko je na humanitarni odpravi v Južnoafriški republiki odkrila projekt Santa’s Shoebox. Ko se je leta 2012 vrnila v domovino, je zamisel prvič uresničila kar iz 'dnevne sobe'. "Zgodba se je začela v garaži, majhni sobi in skupnem prostoru enega izmed ljubljanskih blokov. Sortirali smo kar na parkiriščih, iz prtljažnika v prtljažnik. Takšni so bili naši začetki. Želeli smo zapolniti vrzel in poskrbeti za čim bolj razigrane praznike tistih najšibkejših, na čim bolj oseben, pristen način," je pojasnila, kako se je vse skupaj začelo. Ti začetki so bili, kot je dejala, vznemirljivi, saj je bilo vse novo. "Vodi te zgolj vizija, in če je ta prava, se hitro najdejo ljudje, ki pripomorejo k doseganju cilja. Če je cilj tako plemenit, kot so otroški nasmehi, je seveda vse veliko lažje. V organizacijski ekipi sva bili sami z Gabrijelo Humerca. Prijatelji so se z veseljem odzvali in stopili v Božičkove škornje ter pripravili darila. Prelevili so te tudi v škrate in pomagali pri pregledovanju, sortiranju in dostavi daril. Počasi se je oblikovala skupnost, ki sedaj šteje že na tisoče somišljenikov," je zadovoljna. 'Ne moremo si predstavljati stiske staršev in otrok ob misli, da jih bo Božiček morda preskočil' Skoraj čez noč je nato akcija s pomočjo družbenih medijev postala vseslovenska. Danes združuje dobrosrčne ljudi z vseh vetrov, ki jim ni vseeno za socialno šibkejše, zato si prizadevajo, da bi jim omogočili doživeti pravi pomen in magičnost prihajajočih praznikov, je dejala Goličnikova. "Le kdo se na božično jutro ne zapodi pod drevesce? Ne moremo si predstavljati stiske staršev in otrok ob misli, da jih bo Božiček morda preskočil. Tukaj pridemo na vrsto mi. Socialna stiska je velika, ne delamo si utvar, da bomo to spremenili, saj so potrebne korenite in sistemske spremembe, a poskrbimo lahko za tiste najšibkejše, nič krive, in za čim bolj brezskrbno otroštvo. Pa čeprav zgolj za en dan, trenutek. Zadnjih nekaj let obdarujemo tudi starostnike, ki so se na jesen življenja znašli sami, brez svojcev, in v stiski. Z majhno gesto jim želimo dati vedeti, da nismo pozabili nanje, da niso sami in da nam je mar," je z nami delila svoje misli.

icon-expand Priprava božičnih pisem v okviru akcije Mala pozornost za veliko veselje, ki je prerasla v vseslovensko izdelovanje in pisanje voščil za starejše. FOTO: DEOS

Vsem, ki bi se projektu želeli priključiti, direktorica DEOS-a sporoča, da se veselijo božičnih pisem in naj jih do 5. decembra pošljejo v njihov DEOS Center starejših Notranje Gorice s pripisom "Mala pozornost za veliko veselje".

Projekt Mala pozornost za veliko veselje prerasel v vseslovensko izdelovanje in pisanje voščil za starejše, letos se nadaljuje Direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice, Ana Petrič, je vesela, da je njena ideja dosegla toliko starostnikov in jih osrečila. Projekt Mala pozornost za veliko veselje, ki je postal tradicionalen DEOS-ov projekt, saj je bila aktivnost prvotno namenjena stanovalcem centra, je pred petimi leti prerasel v vseslovensko izdelovanje in pisanje voščil za starejše. Direktorici se je ideja porodila, ko je videla, kako ganjena in vesela je bila njena babica. "Komaj je čakala poštarja, da bi ji prinesel voščilnice, ki so ji jih pošiljali njeni sorodniki. Sicer so jo v poštnem nabiralniku čakale le položnice in reklame. December pa je tisti čas, ko si izrečemo lepe želje in si med seboj namenimo malo več pozornosti," je dejala Petričeva. Ker je bilo v preteklih letih ogromno ljudi navdušenih, da so postali del srčne zgodbe ekipe iz Notranjih Goric, se je ta odločila, da bo še naprej pisala tople besede starejšim. "Nekateri izdelujejo voščila vse leto. Dosežen pa je tudi prvotni cilj, in sicer zadovoljstvo starejših. Letos se čutimo še posebej odgovorni nadaljevati, saj je bil projekt Mala pozornost za veliko veselje naj prostovoljski projekt leta 2020. S tem bi se radi zahvalili in poklonili vsem tistim, ki so prepoznali njegovo pomembnost in sodelovali – ta nagrada je pravzaprav njihova," je poudarila Petričeva. Presegli vsa pričakovanja – pri 70.000 tisoč voščilih nehali šteti Ko Petričeva danes pomisli na lansko akcijo, si reče, da so bili drzni, ko so si želeli, da bi razveselili prav vse stanovalce po vseh socialnovarstvenih zavodih v Sloveniji. Upali so, da jim bo uspelo zbrati 21.000 voščil. A končni izkupiček je bil več kot zavidljiv. "Pri številu 70.000 smo bili osupli in voščila so še kar prihajala. Zato smo se hitro povezali z Zvezo društev upokojencev Slovenije in s pomočjo njihovih prostovoljcev razdelili voščila še starejšim, ki bivajo v domačem okolju in so vključeni v projekt Starejši za starejše," je bila navdušena.

icon-expand Projekt Mala pozornost za veliko veselje. Starostniki se razveselijo obiska otrok. FOTO: DEOS