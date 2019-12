S strehe pediatrične klinike so se spustili Božički in razveselili otroke

V torek so na kliniki za pediatrijo organizirali dva dogodka za otroke. Najprej so zaposleni odigrali igrano pravljico z naslovom "Na božično noč". Predstava je bila namenjena hospitaliziranim otrokom in njihovim staršem ali skrbnikom.

Avtorica in nastopajoči so del kolektiva klinike za pediatrijo in so se odločili, da s pravljico polepšajo dan otrokom in poskrbijo, da ti vsaj za nekaj časa pozabijo na svoje zdravstvene tegobe. Nad predstavo so bili otroci navdušeni.