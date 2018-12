Božički na motorjih razveselili otroke v šempetrski bolnišnici

Tudi letos so otroci iz oddelka za invalidno mladino Stara Gora nestrpno pričakovali Božičke, ki se, namesto na saneh, k njim pripeljejo na motorjih. Ker jim trenutno gradijo “nov dom” v Stari Gori, so začasno nastanjeni v šempetrski bolnišnici, a to za Božičke ni nobena ovira, saj so jih vseeno našli. In veselje je bilo tudi tokrat, že dvanajstič zapored, neopisljivo.

Motoristi so prvo leto darila zbirali sami, pozneje pa so darila prispevale tudi različne trgovine. V vseh letih so tako zbrali že skoraj 30.000 evrov.

Odziv otrok z motnjami v gibanju ter drugimi kombiniranimi motnjami v razvoju in osebja bolnišnice je bil izredno pozitiven, zato so Božički k sodelovanju povabili še ostale slovenske in tudi italijanske moto klube, ki se vsa ta leta dogodka množično udeležujejo.

Za veseljem v otroških očeh se skriva pobudnik akcije, Erik Breščak . Pred dvanajstimi leti so se namreč člani takratnega Motokluba Rihenberk preoblekli v Božičke, zbrali darila in jih odpeljali v Staro Goro, ki deluje v okviru šempetrske bolnišnice.

Pred dvanajstimi leti so se člani takratnega Motokluba Rihenberk preoblekli v Božičke, zbrali darila in jih odpeljali v Staro Goro, ki deluje v okviru šempetrske bolnišnice.

Motoristi so prvo leto darila zbirali sami, pozneje pa so darila prispevale tudi različne trgovine. V vseh letih so tako zbrali že skoraj 30.000 evrov in otrokom peljali televizorje, računalniško opremo, respiratorje, opremo za telovadnico, mize, stole, blazine za telovadbo, črpalko, posebno posteljo, klimatsko napravo ter veliko malih medicinskih pripomočkov, za katere ponavadi zmanjka sredstev.

Božički so se na svoji poti do bolnišnice zapeljali tudi mimo nekaterih vrtcev na Goriškem in iskrice v očeh prižgali tudi tamkajšnjim otrokom, potem pa so darila odpeljali tistim, ki svoje dni preživljajo stran od družin, v bolnišnici, in tudi njim tako polepšali praznični čas.