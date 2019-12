Božički popestrili dan otrokom v UKC Ljubljana in jim razdelili 150 daril

"Eni so se spustili po vrveh, drugi pa z ziplinom in nam mahali. Polepšali so nam dan," pa je hitela pripovedovati 13-letna Livija, ob tem pa dodala, da si za božič želi zgolj to, da bo skupaj z družino. "Božički so bili res smešni in tudi jaz si za božič želim, da ga bomo z družino preživeli skupaj," je Livijo dopolnila 13-letna Maria, ki je ležala v sosednji postelji. Želja se bo obema uresničila, saj jutri odhajata domov.

Seveda so dogodka veseli tudi zaposleni pediatrične klinike, saj dobro vedo, da je bolezen tako za otroke kot starše naporna in stresna, posebno za tiste, ki so v bolnišnici dlje čas. Zato jim prihod Božičkov skrajša dan. "Že prej vedo, da bodo prišli in so nestrpni, kdaj bo tisti dan in kdaj bo ura 13," je bila navdušena glavna medicinska sestra oddelka za otroško kirurgijo Marjanca Kovše. Ob tem je dodala, da so to trenutki, ko se vidi, kako so srečni, da k njim pride še nekdo drug – dobri mož – in jim zaželi srečo ter zdravja."Sreča in zadovoljstvo sta med pomembnimi dejavniki, da smo zdravi ali da hitreje ozdravimo. Sploh, če bolezen traja dlje časa. Okolica, ki je pozitivna, daje energijo in zato je zdravljenje veliko krajše," je pojasnila.