Božički s spustom polepšali bivanje otrokom v bolnišnici

"Božički v tem času vsako leto obiščemo otroke po bolnišnicah in če jim s svojim spustom vsaj za trenutek polepšamo bivanje v bolnišnici, je naš namen dosežen," je povedal njihov predstavnik Bernard Štiglic.

Predstojnik klinike za pediatrijo UKC Maribor Jernej Dolinšek pozdravlja akcijo, ki poteka že deseto leto. "Želeli bi si, da je v decembru tudi nekaj snega, da bi bil današnji dogodek še čarobnejši. A seveda otroci v bolnišnici žal ne morejo uživati v snegu, tukaj so, ker so bolni, in če jih obiščejo Božički in jim pomahajo skozi okno ter jim vsaj za trenutek polepšajo bivanje v bolnišnici, ki nikoli ni prijetno, je to zelo velika stvar," je dejal.