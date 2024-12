Božički s terapevtskimi kužki razveselili bolne otroke

Kot je dejal, so otroci izjemno veseli, ko jim Božički pomahajo skozi okno in jih obdarijo. "Vidimo, da so tudi starši nekoliko bolj pomirjeni in skupaj z otroki bistveno lažje preživijo dneve v bolnišnici. Tudi nam, vsem zaposlenim, tovrsten dogodek nekoliko popestri vsakdanje delo," so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

"V zimskih mesecih je na naši kliniki kar precej otrok, ki zbolevajo za raznimi respiratornimi okužbami, in predvsem v decembru, ko je toliko prazničnih dni, je večkrat hudo gledati otroke, ki bi radi bili doma s svojimi starši, in seveda tudi starše, ki bi radi bili doma skupaj s svojimi otroki, a morajo biti zaradi bolezni v bolnišnici. V takih dneh so vse akcije, ki polepšajo ali pa skrajšajo čas bivanja v naši ustanovi, zelo dobrodošle," je povedal predstojnik klinike za pediatrijo UKC Maribor Jernej Dolinšek .

Božičkom so na pomoč priskočili pripadniki Jamarske reševalne službe Slovenije in Gasilske brigade Ljubljana. Dogodek sicer poteka v organizaciji Hitradia Center.

Božički bodo v četrtek razveselili tudi najmlajše bolnike pediatrične klinike UKC Ljubljana. "Na Hitradiu Center se zavedamo, da je bolezen že sama po sebi za otroke in njihove starše neprijetna in stresna. Decembra, ki je mesec bližine in topline, si otroci še toliko bolj želijo biti v družbi svojih najdražjih, zato je bivanje v bolnišnicah še toliko težje. Prav zato želimo otrokom in požrtvovalnim zdravstvenim delavcem z našo tradicionalno akcijo polepšati praznike in jim na obraz narisati nasmeh," je povedal Gregor Memedović, direktor družbe Nextmedia, pod okrilje katere spada Hitradio Center.

Posebne praznične akcije potekajo tudi na mariborski univerzi. Študentski svet Univerze v Mariboru in Društvo prijateljev mladine Maribor sta priredila dobrodelno akcijo Za igriv otroški nasmeh, v okviru katere so na vseh fakultetah in članicah univerze, pridružili pa so se jim tudi Mestna občina Maribor, Knjižnica Maribor in Slaščičarna Ilich, zbirali sladkarije in igrače za otroke iz socialno šibkejših družin.