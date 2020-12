S tradicionalnim spustom Božičkov otrokom v bolnišnici polepšali praznične dni

Letošnji december je drugačen. Ni kuhančkov, ni stojnic, ni druženja, ni sprevodov dobrih mož po mestih in vaseh. A vse našteto je za otroke v pediatrični kliniki UKC Ljubljana nepomembno. Sami si želijo le, da bi lahko čim prej šli domov. In da bi se jim v času bivanja v bolnišnici zgodilo čim več lepih stvari: in obisk 13 bradatih mož, ki so viseli na vrveh in jim mahali skozi okna, je najmlajšim bolnikom v sobicah narisal nasmeh na obraz in jim pričaral nekaj prazničnega vzdušja.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:56 audio-control-play-line Iz 24UR: Otroke v pediatrični kliniki obiskal Božiček 02:43 audio-control-play-line Iz SVETA: Tradicionalni spust Božičkov icon-chevron-left icon-chevron-right