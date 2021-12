Vratolomne vragolije pred očmi malih bolnikov

Zaradi letošnje epidemiološke situacije je dogodek v Ljubljani potekal drugače kot pretekla leta, ko so se Božički po spustu skupaj s številnimi znanimi Slovenci in voditelji Hitradia Center odpravili po oddelkih, na katerih so obdarovali otroke. Omenjeni radio je tokrat za otroke organiziral videokoncert. Zapeli so jim Eva Boto, Bepop, Žan Serčič, Anabel, Tim Kores, De Liri, Stella in Challe Sale.

Mateja Mazgan Senegačnik iz jamarske reševalne službe je po spustu izpostavila veselje sodelujočih pri projektu. "Težko je opisati čustva, ko vidimo, kako srečni so otroci," je povedala.