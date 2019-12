Božičkova šoferska karavana: voznike na božič razveselili z darilnimi paketki

"Kakor vsako leto bo, žal tudi letos, veliko poklicnih voznikov preživelo božič in nekateri celo silvestrovo v kabinah svojih tovornjakov. Daleč od doma, daleč od družine in prijateljev. Da vsaj malo omilimo žalost, ki se ob prazničnih dneh daleč od doma, še posebej ostro zareže v srca voznikov, bomo tudi letos obdarili 'nasedle' voznice in voznike."

Tudi letos je sindikatu poklicnih voznikov Slovenije, ob pomoči številnih donatorjev, uspelo sestaviti približno 400 paketkov, ki so jih na božični dan razdelili med voznike tovornjakov na slovenskih avtocestnih počivališčih. Že ob 7.00 uri zjutraj so se tako zbrali na počivališču Fram - Shell in se zapodili čez parkirišče in potrkali na vrata kamionov.

Kakor že lani, so se tudi letos gospa Martina Lang in vaščanke ter vaščani Nuskove odločili, da jim priskočijo na pomoč s peko domačih piškotov. Pri tem sodeluje vsa vas, gasilsko društvo PGD Nuskova pa je ponudilo prostor z elektriko in vodo na razpolago, je sindikat sporočil v izjavi za javnost. "Napekli nam bodo vse sorte slastnih keksov, da bomo v vsak paketek lahko priložili tudi zajetno vrečico dišečih piškotov,"so še zapisali.