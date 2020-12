ANIMACIJA: Božična fronta bo v višje ležeče kraje prinesla pravo zimsko idilo

V zadnjih dneh smo se pogosto spraševali, ali bo božič bel ali v večjem delu države že trinajsto leto zapored zelen. Kot kažejo zadnje napovedi, se bo na božični dan meja sneženja ponekod lahko spustila do nižin, a prav veliko upanja na kakšno omembe vredno snežno odejo v nižje ležečih krajih ni, saj bodo pri tleh vztrajale pozitivne temperature. Povsem drugače bo le kakšnih 200 ali 300 metrov višje, kjer lahko zapade tudi več kot 10 centimetrov snega.

Vremenska slika nad Evropo se je v tem tednu občutneje spremenila. Obsežno ciklonsko območje, ki je v preteklih dneh imelo domovanje nad severnim Atlantikom, se je s svojim središčem preselilo nad Skandinavijo, na njegovo mesto pa se je pomaknilo območje visokega zračnega tlaka. Po njegovem vzhodnem robu se nad Evropo že spušča občutno hladnejši zrak, ki bo na božični dan preplavil tudi naše kraje.

icon-expand V višje ležečih krajih bo jutri prava zimska idila. FOTO: Shutterstock

Še pred fronto vreme pri nas kroji jugozahodni veter, ki nam prinaša za ta čas zelo visoke temperature. Marsikje po Sloveniji je bilo že ob peti uri zjutraj nad 10, v Beli krajini celo 15 stopinj Celzija. A toplemu jugozahodniku še ni uspelo prepihati vse Slovenije, zato so temperaturne razlike med prevetrenimi in zatišnimi kraji zelo velike. V Slovenj Gradcu in Ratečah se je živo srebro spustilo celo pod ničlo. Velike temperaturne razlike bodo vztrajale tudi čez dan Dopoldne se bo povsod pooblačilo. Dež na zahodu se bo krepil in postopno razširil nad večji del države. Ozračje bo nestabilno, zato bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji popoldne možne tudi posamezne nevihte z nalivi. Snežilo bo le v visokogorju. Večji del dneva bo še pihal topel jugozahodni veter, proti večeru pa bo na Štajerskem in v Prekmurju že zapihal hladnejši severovzhodnik. V prevetrenih krajih se temperature čez dan ne bodo veliko spreminjale. Na Dolenjskem in v Beli krajini bo popoldne okoli 16 stopinj Celzija, toliko bo tudi ob morju. Drugod bo od 10 do 14 stopinj, precej hladneje pa bo v zatišnih legah severne Slovenije, kjer bo le nekaj stopinj nad ničlo.

icon-expand Temperature bodo danes marsikje povsem pomladne. FOTO: POP TV

Božič bo oblačen s padavinami in nizko mejo sneženja V božični noči nas bo od severa dosegla hladna fronta, ki se bo v bližini naših krajev zadrževala tudi čez dan. Nadaljevalo se bo oblačno vreme s padavinami, ki bodo zjutraj in dopoldne obilnejše v severni, popoldne pa v južni Sloveniji. Sprva bo še razmeroma toplo, čez dan pa bo k nam s severovzhodnim vetrom dotekal vse hladnejši zrak. Meja sneženja, ki bo zjutraj v večjem delu države še nad 1000 metrov, se bo do zgodnjega popoldneva spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah pa bi lahko snežilo tudi po nekaterih nižinah, kar velja predvsem za osrednjo in južno Slovenijo, kjer bodo močnejše padavine vztrajale najdlje časa. Kljub temu prav veliko upanja za kakšno omembe vredno snežno odejo po nižinah ni, saj bodo temperature pozitivne – v večjem delu države se bodo popoldne gibale od 1 do 4 stopinje Celzija, na Primorskem, kjer bo zapihala močna burja, pa bo okoli 8 stopinj Celzija. Kje bo božič bel? Božič bo zagotovo bel v krajih nad okoli 700 metrov nadmorske višine, kjer lahko zapade več kot 10 centimetrov snega, v višje ležečih alpskih dolinah tudi več kot 20 centimetrov. Zelo verjetno bo sneg popoldne pobelil tudi nižje lege Notranjske in Kočevske. Drugod je snežna odeja manj verjetna, ni pa povsem izključena, saj bo šlo za t. i. mejno situacijo, pri kateri je odločilna vsaka stopinja.

icon-expand Predvidena višina snežne odeje jutri zvečer. FOTO: Meteologix

Kako so videti beli božični prazniki, smo sicer v preteklih letih že kar malo pozabili. Zadnji bel božič je bil namreč v krajih nad 500 metrov nadmorske višine leta 2011, ko je večji del Koroške in višje lege Gorenjske prekrivala skromna, 5-centimetrska snežna odeja, okoli 10 centimetrov snega pa je bilo na Kočevskem in v delu Notranjske. Že 13 let pa je od zadnjega belega božiča minilo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije, a tudi takrat je bilo snega marsikje le za vzorec. Precej bolj zimsko je bilo ob koncu leta 2005, ko nas je močno sneženje zajelo ravno na božični dan. Snežilo je nekaj dni zapored in zapadlo od 30 do 60 centimetrov snega. Veliko snega je zapadlo tudi v južnem delu Primorske in na Krasu, za krajši čas je snežilo celo ob morju. Vendar pa so beli prazniki pri nas prej izjema kot pravilo. Če izvzamemo Primorsko in višje ležeče kraje, je bilo v večjem delu države v zadnjih 70 letih še enkrat več zelenih kot belih božičev. Zaradi podnebnih sprememb je možnost za bel božič vsaj za polovico manjša, kot je bila pred 30 in več leti. Večja verjetnost kot za bel božič je za belo novo leto.

