Slovenija

Božična idila: iluzija ali resničnost?

Ljubljana, 24. 12. 2025 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER K.H.
Martin Golob

Kaj je ostalo od enega največjih krščanskih praznikov, božiča, ki je pred nami. Je to samo še družinska večerja in nakupovanje daril, obdarovanje, pa potem božično kosilo? So nas potrošniška mrzlica in družbena omrežja pripeljali do tega, da želimo z obdarovanjem in okraševanjem pričarati božično idilo, za katero pa veje praznina? Zakaj je božična idila, ki nam jo slikajo oglasi, le iluzija? Zakaj nam ni treba hrepeneti po popolnem božiču? O božiču z najbolj priljubljenim slovenskim duhovnikom.

Božična idila, ki nam jo slikajo oglasi, je le iluzija, je prepričan najbolj priljubljen slovenski duhovnik Martin Golob. "Na nek način kot da bi nam nekdo hotel uničit božič, ker nam ga predstavlja zelo napačno. Velikokrat se soočam z vprašanjem, kaj je s tistimi, ki bodo na božič žalostni, osamljeni, ostareli. Mnogim se tudi družina podre," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER.

Prepričan je, da zaradi božiča ne bi smel biti nihče žalosten. "Žalostni pa so zato, ker nam včasih predstavljajo neko popolnost božiča, ki pa v resnici ni realna. Kot ena lažna fasada. Božič je samo rojstvo Jezusa Kristusa in to ga res lahko praznuje vsak, ne glede na to, v kakšnem stanju si, kaj se okoli tebe dogaja, pa v tebi. Je pa res, da je na tebi, ali boš to sprejel ali ne boš," poudarja Golob.

Ljudem polaga na srce, da ne pričakujejo, da bo vse popolno. "Ne se toliko 'sekirat', če ne bo vse popolno, če se bo kaj prismodilo ... Pri nas doma nikoli nismo imeli popolnega božiča. Sem s kmetije in vedno je bilo nekaj v hlevu narobe. Kar nekaj božičnih večerov smo imeli na večerji še veterinarja," je povedal v smehu.

Ne iščimo popolnosti, pravi. Namesto tega svetuje, da ljudje odprejo srca. "Z eno vero sprejeti novorojeno detece in ga tudi iskati v bližnjem," dodaja. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v zgoraj priloženem videu.

