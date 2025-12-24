Božična idila: iluzija ali resničnost?

Božična idila, ki nam jo slikajo oglasi, je le iluzija, je prepričan najbolj priljubljen slovenski duhovnik Martin Golob. "Na nek način kot da bi nam nekdo hotel uničit božič, ker nam ga predstavlja zelo napačno. Velikokrat se soočam z vprašanjem, kaj je s tistimi, ki bodo na božič žalostni, osamljeni, ostareli. Mnogim se tudi družina podre," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER.

Prepričan je, da zaradi božiča ne bi smel biti nihče žalosten. "Žalostni pa so zato, ker nam včasih predstavljajo neko popolnost božiča, ki pa v resnici ni realna. Kot ena lažna fasada. Božič je samo rojstvo Jezusa Kristusa in to ga res lahko praznuje vsak, ne glede na to, v kakšnem stanju si, kaj se okoli tebe dogaja, pa v tebi. Je pa res, da je na tebi, ali boš to sprejel ali ne boš," poudarja Golob.

Ljudem polaga na srce, da ne pričakujejo, da bo vse popolno. "Ne se toliko 'sekirat', če ne bo vse popolno, če se bo kaj prismodilo ... Pri nas doma nikoli nismo imeli popolnega božiča. Sem s kmetije in vedno je bilo nekaj v hlevu narobe. Kar nekaj božičnih večerov smo imeli na večerji še veterinarja," je povedal v smehu.

Ne iščimo popolnosti, pravi. Namesto tega svetuje, da ljudje odprejo srca. "Z eno vero sprejeti novorojeno detece in ga tudi iskati v bližnjem," dodaja. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v zgoraj priloženem videu.