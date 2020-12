Božična norija! Podarjamo MS Office 2019 in Windows 10!

Tudi spletna stran Keysoff.com ni nobena izjema in je pripravila izjemno božično ponudbo z osupljivimi popusti za najbolj priljubljeno Microsoftovo programsko opremo. Od danes pa do božičnega dne boste vsi, ki boste kupili Office 2019 Professional Plus ali Office 2016 Professional Plus, samodejno dobili Windows 10 Professional ali Windows 10 Home BREZPLAČNO. Tako je, kupite en izdelek, dobite dva!

- Office 2019 Professional + CD-Key (Windows 10 Professional CD-Key brezplačno) za 34,69 €

- Office 2019 Professional + CD-Key (Windows 10 Home CD-Key brezplačno) za 34,39 €

- Office 2016 Professional + CD-Key (Windows 10 Professional CD-Key brezplačno) za 24,99 €

- Office 2016 Professional + CD-Key (Windows 10 Home CD-Key brezplačno) za 24,69 €

Če ste po naključju iskali posodobitve za svojo programsko opremo, imamo za vas nekaj dobrih ponudb, denimo velik prihranek za operacijske sisteme Windows 10:

S kodo XMLE45 dobite dodatnih 45 % popusta:

- Windows 10 Professional CD-Key za samo 8,14 €

- Windows 10 Professional (2 računalnika) CD-Key za samo 12,59 €

- Windows 10 Home CD-Key za samo 8,76 €

- Windows 10 Home (2 računalnika) CD-Key za samo 14,56 €

Licence za programsko opremo so trenutno eden najbolj priljubljenih spletnih izdelkov in zaradi popustov v božičnem času je zdaj daleč najboljši čas, da si priskrbite ugodno legalno opremo, ki vam ne bo izpraznila denarnice.

Poleg tega nudimo na vse izdelke v oddelku programske opreme do 55 % DODATNEGA popusta, s čimer nudimo najboljše cene, ki jih zaslužite. Ne zamudite božične ponudbe na spletni strani Keysoff.com!

S kodo XMLE55 dobite dodatnih 55 % popusta:

- Office 365 Account za 15,19 €

- Office 2016 Home and Business za Mac CD-Key za 42,49 €

- Office 2019 Home and Business za Mac CD-Key za 50,25 €

- Visio Professional 2019 CD-Key za 19,19 €

- Project Professional 2019 CD-Key za 22,55 €

- Windows Server 2019 Standard CD-Key za 14,10 €

Na spletni strani Keysoff.com lahko pričakujete najboljšo storitev. Kmalu po nakupu boste hitro in preprosto dobili naročene izdelke, če nam pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov service@keysoff.com ali če uporabite klepet v živo na naši spletni strani. Torej vam ni treba čakati več dni na Messengerju. Če pride do težav ali če imate samo vprašanje, vam je na voljo podpora strankam z besedami in dejanji.

Odlična podpora strankam, tudi prek video klica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo tu za vas. Pri Keysoff.com smo ponosni na odlično podporo strankam. Svoja vprašanja nam sporočite na service@keysoff.com ali prek video klica na Keysoff.com in eden izmed naših prijaznih svetovalcev vam bo pomagal po svojih najboljših močeh.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, ki je kratica za proizvajalca originalne opreme. V smislu funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v 1 odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne in hkrati ponujamo 1-LETNO GARANCIJO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.





