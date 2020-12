Nekatere dele države za božič vendarle pobelil sneg

Božič je tako v višje ležeče kraje prinesel pravo zimsko idilo. Po informacijah hišnega prognostika Roka Nosana se je na Gorenjskem meja sneženja ob močnejših padavinah že spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, sneži pa tudi že na Bohinjskem. Drugje se snežna meja zadržuje na nadmorski višini 800 in 1200 metrih. O nekaj centimerskem na novo zapadlem snegu poročajo iz Kranjske Gore.

Nosan napoveduje, da bo dan predvsem oblačen s padavinami, ki jih bo dopoldne več v severni, popoldne pa v južni Sloveniji. "Od severovzhoda bo k nam dotekal hladnejši zrak in meja sneženja se bo spuščala. Popoldne bo snežilo do nadmorske višine okoli 500 metrov, predvsem v osrednji in južni Sloveniji pa lahko ob močnejših padavinah tudi nižje."

Žal nižje ležeči kraji pošiljko snega ne bodo dobili, bo pa snežna odeja v krajih nad 600 metrov dosegla debelino 10 centimetrov, nad 800 ai 900 metrov lahko zapade tudi več kot 20 centimetrov snega.

"Sneg bo popoldne verjetno pobelil tudi nižje dele Notranjske in Kočevske, drugod pa bo, kot vse kaže, letošnji božič že trinajsto leto zapored zelen."

Čarobno zimsko božično idilo pa smo na območju celotne države doživeli leta 2005, ko je v nekaj zaporednih dneh zapadlo od 30 do 60 centimetrov snega. Veliko snega je takratk zapadlo tudi v južnem delu Primorske, za krajši čas je snežilo celo ob morju.