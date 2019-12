Božična zgodba v ljubljanskem živalskem vrtu letos tudi z bruhalci ognja

Ljubljanski živalski vrt je zadnje dni v znamenju ognja, ki simbolizira človeško zlo, in svetlobe, ki se temu zoperstavlja. Med vsem tem pa se sprehajajo domače živali in kamele, ki jih vodijo modreci z vzhoda. V živalskem vrtu se pripravljajo na "Božično zgodbo", v kateri bodo letos nastopili tudi bruhalci ognja. Štirinožni igralci pa so po sedmih letih postali že pravi profesionalci.