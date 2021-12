Kraj v Sloveniji zaradi številnih jaslic pred hišami poimenovali Božična vas

V kraju Banovci živi 60 družin in že 22 let vsaka na svojem dvorišču postavi jaslice. Pred korono jih je imela vsaka hiša, letos vsaka druga. Banovce so tako poimenovali Božična vas, kjer se je v preteklosti od slavnostnega prižiga lučk v začetku decembra pa do treh kraljev zvrstila vrsta dogodkov, vendar so jih začasno opustili, kajti ukrepe je pač potrebno upoštevati. A jaslice vseeno postavljajo in se veselijo vsakega obiskovalca.