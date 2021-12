Božične smreke v zahvalo za napore zdravstvenih delavcev

Predstavniki Slovenskih državnih gozdov (SiDG) so devetim bolnišnicam podarili 28 smrek, ki so primerne za postavitev v avlah in na določenih oddelkih, dve veliki pa sta romali v Univerzitetna klinična centra (UKC) Maribor in Ljubljana, so sporočili iz mariborskega UKC.

V Mariboru bo 10 metrov visoka okrašena smreka, posekana na Dravskem polju, razveseljevala v prazničnem decembru zunaj pred urgentnim centrom. Finančni direktor Slovenskih državnih gozdov Andrej Janša je ob današnjem prižigu lučk in uradni predaji pojasnil, da so se za pozornost zdravstvenim delavcem v podjetju odločili pred slabimi desetimi dnevi. "Pobudo je dal sodelavec, da bi splošnim bolnišnicam in kliničnim centrom po Sloveniji podarili novoletne jelke ali smreke. Takoj smo se odzvali in organizirali postavitev 26 smrek. Pred kliničnima centroma Maribor in Ljubljana stojita dve večji. Poskrbeli smo tudi za okrasitev. Verjamemo in upamo, da bo smreka v predprazničnem času polepšala dan tako bolnikom kot obiskovalcem, predvsem pa zaposlenim, ki dajejo v teh kriznih časih od sebe največ, kar lahko," so nam njegove besede posredovali iz UKC Maribor. Janša je ob tem dodal, da so zunaj ob veliki smreki v Mariboru še tri manjše in še tri v notranjih prostorih UKC Maribor.

Predstavniki SiDG so v sklopu donacije podarili še 500 kilogramov jabolk. "Nekaj smo jih postavili pod smreko, preostala bodo razdeljena med dnevnim obrokom v UKC Maribor," je povedal Janša.

Direktor kliničnega centra Anton Crnjac je gesto SiDG opisal kot "krasno simbolično dejanje". "To drevo in lučke na njem naj bodo znak upanja za bolnike, ki vstopajo v našo ustanovo, in zahvale našim zaposlenim, ki v teh težkih časih res bijejo težke bitke," je dejal.

V UKC Maribor imajo sicer trenutno hospitaliziranih 170 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 44 na intenzivnem zdravljenju. "Stanje se izboljšuje, vendar se ne smemo prehitro veseliti. Nova različica virusa je na pohodu. Sila si želimo, da nas ne bi presenetila s kakšno ponovno agresijo na bolnišnice," je še povedal Crnjac. Ponovno je spodbudil ljudi k spoštovanju veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 in cepljenju proti tej bolezni.