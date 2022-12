Božični ekspres vlak na izlet v Postojno odpeljal družine v stiski

S tretjega perona ljubljanske železniške postaje je v soboto odpeljal božični ekspres vlak Verige dobrih ljudi. 70 otrok in staršev iz socialno ogroženih družin je prepeljal do Postojne, kjer so obiskali praznično podzemlje. Družine v stiski imajo namreč izjemno redko priložnost za skupna doživetja, saj je vsak izlet zanje velik strošek, ki si ga ob zares skromnih prihodkih ne morejo privoščiti.

Kar 40.000 mladoletnih otrok v Sloveniji je lansko leto živelo pod pragom revščine in to zimo lahko njihovim družinam podarimo toplino s SMS-om VERIGA 5 ali 10 na 1919.