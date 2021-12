Božično-novoletno vzdušje 2500 metrov nad morjem

Helikopterska posadka Slovenske vojske nam je omogočila, da smo spoznali in doživeli, kako nepredvidljivo je lahko delo meteorologov pozimi na Kredarici. Vremenarsko ekipo pod Triglavom sicer vedno sestavljata dva člana: meteorolog z Agencije RS za okolje (Arso) in vojaški meteorološki opazovalec. Oba enakovredno opravljata vse naloge.

Načrt je bil sledeč. Najprej helikopter odloži Zidariča in nas na Kredarici. Tam se nato vkrca zgolj vojaški meteorolog, ki je oddelal 11-dnevno službo pod Triglavom. Helikopter ga odpelje v dolino, kjer ga zamenja sodelavec Marko Zorman . V vmesnem času nam Marjan Zidarič razkaže in razloži, kako poteka njihovo delo. Ko helikopter na Kredarico pripelje Zormana, nas skupaj z Arsovim meteorologom Jožetom Senico , ki je prav tako zaključil izmeno, odpelje nazaj na Brnik.

Helikopterski posadki smo se skupaj z Marjanom Zidaričem , meteorologom pri Arsu, pridružili na Brniku včeraj zjutraj, od koder smo leteli na Kredarico. Zidarič nam je takoj povedal, da bosta to njegova četrta božič in novo leto, ki ju bo delovno preživel v višavah: "Do 3. januarja bom gor, če bomo seveda sploh lahko pristali danes in izvedli menjavo meteorologov," je podvomil, še preden smo vzleteli. Napovedan je bil namreč sunkovit veter, na kar sta nas opozorila tudi pilota.

Marjan Zidarič nam je hitro pokazal, kaj bo zadišalo z božične mize, s čimer bo morda vsaj malo potolažil sodelavca. "No, nič kaj posebnega ne bo. Kakšna klobasa in domača potica. Pa po moje bodo štirje kisli obrazi, če tudi vam ne bo uspelo priti v dolino. Jaz se bom pa potrudil, da boste veseli," se je zasmejal in dodal, da nam in vsem v dolini želi vesele praznike in da bi jih praznovali v krogu svojih družin.

Kmalu je postalo jasno, da bomo morali peš v dolino, vendar brez Jožeta Senice. On je ostal, saj morata biti na Kredarici vedno prisotna dva meteorologa. Seveda mu je bilo težko, saj so ga domači čakali, da se vrne in skupaj preživijo božič. "Treba se je sprijazniti in sprejeti stanje takšno, kot je. Tega se enostavno ne da spremeniti. V situaciji, v kateri se znajdeš, je pač treba uživati. Marjan je rekel, da bo dobra večerja, tako da se bom prepustil," se je zasmejal in kljub vsemu želel ohraniti dobro voljo. "Upam pa, da se bo vreme, kljub slabim napovedim, le toliko uredilo, da se bom lahko vrnil domov pred novim letom," je še dejal.

Človek lahko načrtuje, narava naredi po svoje. Znova se je izkazalo, kako so gore nepredvidljive, kako se vreme tam hitro spreminja. Če smo v naročje Alp leteli še dokaj mirno, nas je pri pristanku že nekoliko treslo. Kljub temu ni bilo večjih težav, zato nas je helikopterska posadka odložila, pobrala vojaškega meteorologa in odletela v dolino po Zormana. Med tem kratkim časom se je veter okrepil in postal sunkovit, vrtinčast. Pilotoma zato kljub več poskusom ni uspelo pristati oziroma priti po nas. "Bilo bi preveč tvegano. Ne smemo tvegati," je dejal Dušan Murko , pripadnik 15. polka vojaškega letalstva, ki naju je s fotografom spremljal na Kredarici.

Kaj pa bosta sicer počela na dan pred božičem, nas je zanimalo. Zidarič je pojasnil, da bosta predpraznični in praznični dan običajna, delovno obarvana. "Jaz bom v vsakem primeru začel s službo ob 14.00, ki bo trajala en dan, do naslednjega dneva do 14.00. Skrbeti moramo namreč za meteorološke obveznosti in elektriko, ki jo tukaj proizvedemo za nas in za delovanje pretvornikov za telefonske in internetne povezave – da lahko ljudje komunicirajo preko mobilnih naprav tukaj v hribih," je opisal del opravil, za katere skrbijo meteorologi na Kredarici. Več o njihovem delu in njihovih posebnih doživetjih bomo predstavili v ločenem članku, ki bo sledil v naslednjih dneh.

'Za božič je tukaj mir, več jih pride 1. januarja'

Na Kredarici ali Triglavu je za božič mir, pride malo ljudi, tudi če je lepo vreme, je pojasnil Zidarič: "Ljudje so takrat doma. Več jih pride 1. januarja, večinoma smučarji, da začnejo novo sezono. Takrat je kar veselo, ja. Pridejo predvsem iz Ljubljane in domačini. Lani je bilo sicer zaradi covida-19 mrtvilo in je bilo precej zoprno. Prejšnja leta pa je prišlo tudi veliko tujcev."

Meteorologa bosta novo leto preživela v podobnem slogu kot božič. "Na jedilniku ne bo nič posebnega, najverjetneje jota ali pasulj, kot je običajno v hribih," je bil znova skromen Zidarič, ki je ocenil, da letos ne bo veliko obiskovalcev, tako zaradi covida-19 kot slabega vremena. V prihodnjih dneh so namreč napovedane padavine, zato obisk visokogorja ne bo primeren. "Poglejte, koča je uradno zaprta. Če kdo pokliče, mu to povemo. Pridejo dnevni, izkušeni gorniki, alpinisti, ki sem hodijo vse leto. Imenujemo jih hišni inventar. Tukaj postanejo za uro, gredo morda na vrh Triglava, potem pa odsmučajo ali gredo peš v dolino," je pojasnil.

Tisti, ki pridejo na silvestrski večer, pa se lahko usedejo v prostor v koči, a imajo vse s sabo, je dejal: "So na toplem, česa drugega pa ni."