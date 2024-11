Božični sejmi in največje pokrito drsališče ob morju

Morje zimskih doživetij v Portorožu in Piranu se pričenja 30. novembra s prižigom prazničnih luči in koncertom Lee Sirk v parku hotela Kempinski Palace Portorož. Na tradicionalnem božično-novoletnem sejmu Vse sladkosti življenja bo na voljo pestra izbira lokalnih izdelkov in prazničnih dobrot. Ves december bo bogat program poskrbel za veselje vseh generacij.

Decembra se bo Portorož spremenil v pravo obmorsko pravljično deželo, v kateri bo lahko uživala celotna družina. Najmlajši in vedno mladi po duši se bodo lahko zabavali na največjem pokritem drsališču ob morju Grando , ki se odpira 30. novembra. Na dan odprtja bo drsanje brezplačno! Poleg drsanja bo v nekdanjem skladišču soli potekal tudi pester praznični program . Zabavali se boste lahko ob božičnih hitih, otroških delavnicah ter užvali v predstavah in nastopih lokalnih društev.

Otroški praznični program bo potekal tudi na drugih prizoriščih v Portorožu in Piranu. Otroke bodo navdušili obiski Miklavža, Božička in Dedka Mraza, ustvarjalne delavnice, pravljice in animacije.

Zaljubite se v decembrsko vzdušje ob morju

Z edinstveno novo okrasitvijo Nekoč in sedaj, ki povezuje preteklost in sodobnost, ter pestro paleto dogodkov za vse generacije, je decembrski obisk Portoroža in Pirana odlična izbira tudi za zaljubljene pare. Romantični večeri bodo napolnjeni z dogodki. Eden takih, ki ga ne gre zamuditi, je 11. Festival penin v Kristalni dvorani hotela Kempinski Palace Portorož 26. decembra. Večer bo zaokrožen z nastopom Luce Capizzija in s Penine After Partyjem. Gurmanskim užitkom ob spremljavi izbranih mehurčkov se boste lahko prepuščali tudi ves december. Mesec penin bo obogatil kulinarično izkušnjo s posebno oblikovanimi meniji v restavracijah in kavarnah, na lokalnih prazničnih tržnicah pa bo moč okusiti pristne istrske dobrote.