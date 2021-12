Božični sejmi: pogoj PCT, omejeno število obiskovalcev in obvezne maske?

Po trenutno veljavnem vladnem odloku za preprečevanje širjenja covida-19 je izvajanje sejemske dejavnosti dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih ob uporabi zaščitne maske in medosebni razdalji vsaj 1,5 metra. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja bodo odlok o sejemski dejavnosti nadgradili tako, da bodo navodila jasnejša in glede na trenutne epidemiološke razmere tudi strožja, je poročala STA.

No, kako in kaj bo veljalo, bo morda znano že danes. Po naših neuradnih informacijah naj bi se dopisna seja na to temo zavlekla pozno v noč. Sicer pa je kljub veselemu decembru in nekoliko nižjemu številu dnevno potrjenih okužb v naših bolnišnicah še vedno borba za vsako intenzivno posteljo. Za zdaj pa okužbe z novo različico omikron pri nas še nismo odkrili.