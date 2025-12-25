Božični večer v temi: brez elektrike ostalo več domov

"Prebivalci krajev Rošpoh in Gaj nad Mariborom smo tudi letos božični večer preživeli v temi in mrazu. Popolnoma enako kot leto prej. Brez elektrike, brez topline doma, brez božičnih filmov, brez glasbe in brez možnosti, da bi obiski lahko ostali dlje kot nekaj minut," nam je sporočila bralka z območja Maribora.
Kot je pojasnila, do izpada električne energije pride vedno, ko zapade sneg. Sperašuje se, koliko božičev bo še minilo v temi.
O izpadu električne energije obvešča tudi Elektro Maribor, ki pojasnjuje, da so v sredo zvečr na celotnem območju podjetja zaradi vremenskih razmer beležili več izpadov električne energije. Po podatkih, dostopnih na njihovi spletni strani, je brez elektrike ostalo 3350 odjemalcev. Izpadi električne energije so se začeli v sredo zvečer, nadaljevali pa so se tudi v zgodnjih jutranjih urah božiča.
"Naši sodelavci izvajajo preklopitve, da bi zmanjšali vpliv na uporabnike in omogočili napajanje čim več odjemalcem. Kljub trudu bo nekaj uporabnikov ostalo brez napajanja čez noč," je Elektro Maribor zapisal na spletu. Zagotovili so tudi, da se trudijo čim hitreje vzpostaviti normalno oskrbo ter da bodo ekipe z delom na terenu nadaljevale tudi na božično jutro.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.