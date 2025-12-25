Božični večer v temi: brez elektrike ostalo več domov

"Prebivalci krajev Rošpoh in Gaj nad Mariborom smo tudi letos božični večer preživeli v temi in mrazu. Popolnoma enako kot leto prej. Brez elektrike, brez topline doma, brez božičnih filmov, brez glasbe in brez možnosti, da bi obiski lahko ostali dlje kot nekaj minut," nam je sporočila bralka z območja Maribora.

Kot je pojasnila, do izpada električne energije pride vedno, ko zapade sneg. Sperašuje se, koliko božičev bo še minilo v temi.