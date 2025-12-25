Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Božični večer v temi: brez elektrike ostalo več domov

Maribor, 25. 12. 2025 08.14 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Zasnežena električna napeljava

Na območju Maribora je na božični večer in zgodnje božično jutro več domov ostalo brez električne energije. Številni že drugo leto zapored. "Vsakič, ko zapade sneg, se zgodba ponovi: celoten kraj ostane brez električne energije," nam je zaupala lokalna prebivalka. Da je izpad elektrike posledica vremenskih razmer, je Elektro Maribor potrdil tudi na svoji spletni strani. Brez napajanja je tako ostalo 3350 odjemalcev električne energije.

"Prebivalci krajev Rošpoh in Gaj nad Mariborom smo tudi letos božični večer preživeli v temi in mrazu. Popolnoma enako kot leto prej. Brez elektrike, brez topline doma, brez božičnih filmov, brez glasbe in brez možnosti, da bi obiski lahko ostali dlje kot nekaj minut," nam je sporočila bralka z območja Maribora.

Kot je pojasnila, do izpada električne energije pride vedno, ko zapade sneg. Sperašuje se, koliko božičev bo še minilo v temi.

Izpad elektrike Maribor
Izpad elektrike Maribor
FOTO: Elektro Maribor

O izpadu električne energije obvešča tudi Elektro Maribor, ki pojasnjuje, da so v sredo zvečr na celotnem območju podjetja zaradi vremenskih razmer beležili več izpadov električne energije. Po podatkih, dostopnih na njihovi spletni strani, je brez elektrike ostalo 3350 odjemalcev. Izpadi električne energije so se začeli v sredo zvečer, nadaljevali pa so se tudi v zgodnjih jutranjih urah božiča.

"Naši sodelavci izvajajo preklopitve, da bi zmanjšali vpliv na uporabnike in omogočili napajanje čim več odjemalcem. Kljub trudu bo nekaj uporabnikov ostalo brez napajanja čez noč," je Elektro Maribor zapisal na spletu. Zagotovili so tudi, da se trudijo čim hitreje vzpostaviti normalno oskrbo ter da bodo ekipe z delom na terenu nadaljevale tudi na božično jutro.

božič električna energija izpad

Kristjani s polnočnicami pričakali božič

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
25. 12. 2025 08.42
Očitno je še prenizka omrežnina, da bi zamenjali teh par kablov. Banda.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425