Slovenija

Božičnica: Inšpektorat poziva k pravočasnemu izplačilu in napoveduje nadzor

Ljubljana , 21. 11. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 33 minutami

Avtor
A.K. , STA
Potem ko je bil s četrtkom uveljavljen zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, Inšpektorat RS za delo delodajalce poziva k pravočasnemu in zakonitemu izplačilu božičnice. Ob tem za prihodnje mesece napoveduje nadzore glede izplačevanja zimskega regresa.

Kot so danes v objavi na svojih spletnih straneh spomnili na inšpektoratu, zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. V letu 2025 znesek znaša 639 evrov.

Božičnica mora biti izplačana v denarni obliki, in sicer letos najpozneje do 18. decembra.

Določa pa zakon nekatere izjeme v primeru nelikvidnosti delodajalca, hkrati pa tudi pravico do sorazmernega dela zimskega regresa za delavce, ki so v koledarskem letu pri posameznem delodajalcu zaposleni manj kot eno leto ali s krajšim delovnim časom.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Inšpektorat za delo bo v prihodnjih mesecih izvajal nadzore glede izplačevanja zimskega regresa. Inšpektorji bodo preverjali, ali so ga delodajalci zaposlenim izplačali pravočasno in v ustrezni višini.

Če delodajalec božičnice ne izplača skladno z zakonom, so predvidene globe od 3000 do 20.000 evrov za pravne osebe, samostojne podjetnike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Za delodajalce z desetimi ali manj zaposlenimi je globa nižja, in sicer od 1500 do 8000 evrov. Sankcije so predvidene tudi za odgovorne osebe delodajalcev, od 450 do 2000 evrov.

Zakon sicer po napovedih delodajalskih združenj, ki že ves čas nasprotujejo obveznosti izplačila božičnice, čaka ustavna presoja. Delodajalci bodo zahtevo zanjo vložili preko državnega sveta, ob tem pa bodo zahtevali tudi zadržanje posameznih členov in tako skušali preprečiti letošnje izplačilo. Za to po mnenju stroke ni veliko možnosti.

božičnica inšpektorat
Victoria13
21. 11. 2025 12.10
Kateri denarja boste porabili za JS...tistega za obvezno dodatno zavarovanje, tistega za dolgotrajno oskrbo ali tistega, ki ste ga dobili za socialne samurajske obveznice???
ODGOVORI
0 0
Victoria13
21. 11. 2025 12.11
Glede na to, da ste za nakup stavbe na Litijski porabili denarja za naravne nesreče...
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
21. 11. 2025 12.10
to pa je diktatura
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
21. 11. 2025 12.10
Se malo ljudje se malo pa bo konec te nesposobne lopovske laznjive golobarske agonije.. In da se kej tazga ne ponovi NIKOLI VEC!! Levicar je lahko samo še stražar in čistilec latrin, kot se zanj spodobi, za kej več pa tako nis sposoben in nima tam kej za iskat.
ODGOVORI
0 0
Holy50
21. 11. 2025 12.10
+1
Žal smo mi Balkan in vedno bomo Balkan o Avstriji lahko samo sanjamo. Krivi smo sami z našo balkansko mentaliteto.
ODGOVORI
1 0
Vožnja NM proti Kočevju
21. 11. 2025 12.08
-2
Velika večina Slovencev je sedaj srečnih. Tudi ce imamo v celotnem evropskem območju najslabšo napoved.
ODGOVORI
0 2
Bbcc12
21. 11. 2025 12.10
To vejo edino sdsovci.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
21. 11. 2025 12.06
+0
Talanje denarja, ki ga nimamo JS nas bo pripeljalo v dvignil cen, dvignil inflacije, na koncu pa grški scenarij!
ODGOVORI
3 3
Watcherman
21. 11. 2025 12.03
+2
Hisense Gorenje med 800 in 900eur neto.
ODGOVORI
2 0
džonborno
21. 11. 2025 12.02
+9
Inšpektor bo božičnico dobil v vsakem primeru, ker je na Golobovem sesku! Plačal pa mu jo je nek vodoinstalater, ki mora vsak evro obrniti 2x da gre skozi mesec. In ker mu jo je plačal, mu bo zmanjkalo za svojo, nakar ga bo ta isti inšpektor oglobil za 3000 ker je ni plačal tudi sebi.
ODGOVORI
11 2
Holy50
21. 11. 2025 12.06
+1
Ta tvoj vodovodar opravi ogled in napiše poročilo pa vzame 150 EUR. Dražje kot zdravniške preiskave.
ODGOVORI
2 1
jedupančpil
21. 11. 2025 12.11
jah sej zdej bo pa 250
ODGOVORI
0 0
Primula1
21. 11. 2025 12.00
+4
A ko bo zadeva padla na ustavnem sodišču bomo delodajalci lahko zahtevali denar nazaj?
ODGOVORI
8 4
Watcherman
21. 11. 2025 12.03
-4
Nimaš prav.
ODGOVORI
0 4
mojito88521
21. 11. 2025 12.06
+0
Še ena škrtica. Sebi ja, delavcu ne bi dal.
ODGOVORI
2 2
Bbcc12
21. 11. 2025 12.11
Ne bo padla. Noben sodnik sam sebi ne bo ukinil božičnice. Ne bodi trapast.
ODGOVORI
0 0
Primula1
21. 11. 2025 12.12
Jaz sem delavcu vedno dal in to do trikrat več, če je firma poslovala v redu. In dobili so trikrat dvakrat več, kot bodo dobili sedaj. Ker prej sem HOTEL dati, ker sem lahko delil dobro z zaposlenimi, sedaj pa MORAM dati, tudi če situacija ni najboljša.
ODGOVORI
0 0
gongash
21. 11. 2025 11.59
-2
Bravo inšpektorat. "Delodajalci" usedite se tuki gor .I.
ODGOVORI
6 8
MatPaat
21. 11. 2025 11.53
+9
Ma ko vas j.... s to božičnico. Vrtec se je že podražil za 40€..x 12 je to 480. Še samopostrežna dvigne cene za 3% pa sem na slabšem.
ODGOVORI
11 2
Podlesničar
21. 11. 2025 12.12
Če ti je odveč, ti sporočim TRR.
ODGOVORI
0 0
DengoZkosilnico
21. 11. 2025 11.49
-2
Kazni do 20.000 bi moralo biti na osebo saj poznam firmo ki ima toliko zaposlenih da raje placa kazen kot zaposlenim bozicnico in celo regres.
ODGOVORI
3 5
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 11.58
+0
Zato je pa lepo v Sloveniji..
ODGOVORI
1 1
