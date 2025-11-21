Božičnica: Inšpektorat poziva k pravočasnemu izplačilu in napoveduje nadzor

Kot so danes v objavi na svojih spletnih straneh spomnili na inšpektoratu, zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. V letu 2025 znesek znaša 639 evrov.
Božičnica mora biti izplačana v denarni obliki, in sicer letos najpozneje do 18. decembra.
Določa pa zakon nekatere izjeme v primeru nelikvidnosti delodajalca, hkrati pa tudi pravico do sorazmernega dela zimskega regresa za delavce, ki so v koledarskem letu pri posameznem delodajalcu zaposleni manj kot eno leto ali s krajšim delovnim časom.
Inšpektorat za delo bo v prihodnjih mesecih izvajal nadzore glede izplačevanja zimskega regresa. Inšpektorji bodo preverjali, ali so ga delodajalci zaposlenim izplačali pravočasno in v ustrezni višini.
Če delodajalec božičnice ne izplača skladno z zakonom, so predvidene globe od 3000 do 20.000 evrov za pravne osebe, samostojne podjetnike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Za delodajalce z desetimi ali manj zaposlenimi je globa nižja, in sicer od 1500 do 8000 evrov. Sankcije so predvidene tudi za odgovorne osebe delodajalcev, od 450 do 2000 evrov.
Zakon sicer po napovedih delodajalskih združenj, ki že ves čas nasprotujejo obveznosti izplačila božičnice, čaka ustavna presoja. Delodajalci bodo zahtevo zanjo vložili preko državnega sveta, ob tem pa bodo zahtevali tudi zadržanje posameznih členov in tako skušali preprečiti letošnje izplačilo. Za to po mnenju stroke ni veliko možnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.