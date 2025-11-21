Božičnica: Inšpektorat poziva k pravočasnemu izplačilu in napoveduje nadzor

Kot so danes v objavi na svojih spletnih straneh spomnili na inšpektoratu, zakon določa, da ima vsak delavec pravico do zimskega regresa v višini polovice minimalne plače. V letu 2025 znesek znaša 639 evrov.

Božičnica mora biti izplačana v denarni obliki, in sicer letos najpozneje do 18. decembra.

Določa pa zakon nekatere izjeme v primeru nelikvidnosti delodajalca, hkrati pa tudi pravico do sorazmernega dela zimskega regresa za delavce, ki so v koledarskem letu pri posameznem delodajalcu zaposleni manj kot eno leto ali s krajšim delovnim časom.