Obvezna božičnica: Nekateri podjetniki ne vedo, kje bodo dobili denar

So podjetja, kjer je decembra pričakovanje delavcev prav zares veliko. Prav sanjska zgodba je denimo Datalab, ki bo 80 zaposlenim v povprečju namenil kar po 14.600 evrov bruto. Obvezni zimski regres naj bi predvsem razlike med delavci zmanjšal.

Od 950.000 zaposlenih v Sloveniji jih je prej božičnico dobilo okoli 400.000. In ocene vlade so, da znesek ni tak, da bi lahko res zamajal podjetje. Minister Luka Mesec meni, da "to ni nobena obremenitev gospodarstva, ampak zvišanje pravic delavcem".

A glavni problem - obvezni zimski regres je v njihovo poslovanje udaril kot strela z jasnega. Na obrtni zbornici pravijo, da bo kar tretjina njihovih članov morala vzeti kredit, kar je povezano z dodatnimi stroški. Na pogajanjih so vlado prosili, da bi se lahko ti pri državi zadolžili.

Tudi nekatera večja podjetja imajo težave. Elan denimo je eno tistih, ki je javno priznal, da za zimski regres išče kredite. Če je podjetje v finančnih težavah, lahko v kosih plača božičnico do marca.

Za tiste, ki bi božičnico tako ali tako plačali, bodo nova pravila sicer bolj ugodna, saj bo zdaj regres oproščen ne le dohodnine, ampak tudi socialnih dajatev. Kratko pa so potegnili tudi samostojni podjetniki. Predlog je bil, da bi si tudi oni lahko izplačali zimski regres, kar bi jim zmanjšalo davčno osnovo.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pravi, "da ne more biti tu dvojnega statusa, torej da je s.p. hkrati zaposlen in direktor".