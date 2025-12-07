Svetli način
Slovenija

Obvezna božičnica: Nekateri podjetniki ne vedo, kje bodo dobili denar

Ljubljana, 07. 12. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
45

Zaposleni se že veselijo božičnice oziroma obveznega zimskega regresa, ki ga bodo letos dobili prav vsi. Medtem ko jih večina verjetno že ve, za kaj bodo ta denar porabili, pa veliko podjetnikov še vedno ne ve, kje bodo denar dobili. Na obrtni zbornici pravijo, da bo kar tretjina njihovih članov morala vzeti posojilo, in to v času, ko se nekatere panoge soočajo s krizo.

So podjetja, kjer je decembra pričakovanje delavcev prav zares veliko. Prav sanjska zgodba je denimo Datalab, ki bo 80 zaposlenim v povprečju namenil kar po 14.600 evrov bruto. Obvezni zimski regres naj bi predvsem razlike med delavci zmanjšal.

Od 950.000 zaposlenih v Sloveniji jih je prej božičnico dobilo okoli 400.000. In ocene vlade so, da znesek ni tak, da bi lahko res zamajal podjetje. Minister Luka Mesec meni, da "to ni nobena obremenitev gospodarstva, ampak zvišanje pravic delavcem".

A glavni problem - obvezni zimski regres je v njihovo poslovanje udaril kot strela z jasnega. Na obrtni zbornici pravijo, da bo kar tretjina njihovih članov morala vzeti kredit, kar je povezano z dodatnimi stroški. Na pogajanjih so vlado prosili, da bi se lahko ti pri državi zadolžili.

Tudi nekatera večja podjetja imajo težave. Elan denimo je eno tistih, ki je javno priznal, da za zimski regres išče kredite. Če je podjetje v finančnih težavah, lahko v kosih plača božičnico do marca.

Za tiste, ki bi božičnico tako ali tako plačali, bodo nova pravila sicer bolj ugodna, saj bo zdaj regres oproščen ne le dohodnine, ampak tudi socialnih dajatev. Kratko pa so potegnili tudi samostojni podjetniki. Predlog je bil, da bi si tudi oni lahko izplačali zimski regres, kar bi jim zmanjšalo davčno osnovo.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar pravi, "da ne more biti tu dvojnega statusa, torej da je s.p. hkrati zaposlen in direktor".

božičnica podjetja izplačila
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
07. 12. 2025 20.15
+1
Nebi bilo boljše, da bi vlada znižala obremenitve na plačo?
ODGOVORI
1 0
NLKP
07. 12. 2025 20.14
Za božičnico ni, je pa za avto 80000€ plus, pa za bohotenje. Kaj pa ko delate brez računa?
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
07. 12. 2025 20.10
+0
Naj se znajdejo, kot JU na Japonskem. Holoba za noge prvezat pa ga v Ljubljanico namakat, k nutrijam, kamor spada.
ODGOVORI
1 1
11TNT11
07. 12. 2025 20.10
+0
Zaprite podjetje!Nihče vas ne sili, da ga imate!Kakšen jok zaradi 50eur/mesec/zaposlenega.
ODGOVORI
2 2
razumi če lahko
07. 12. 2025 20.16
Marsikateri delavec ni sposoben teh 50 zaslužiti ! Zakaj nimaš ti podjetja in plačuješ vse po prek jaz se takoj zaposlim pri tebi po teh pogojih , ki jih ti želiš pa še točno toliko bom delal !
ODGOVORI
0 0
Cenb77
07. 12. 2025 20.09
+2
kot mi je znano država ni v plusu... od kje denar za božičnice JU?
ODGOVORI
3 1
Magic-G-spot
07. 12. 2025 20.08
+0
2526 bozicnica5 bozicnica10-po zelji
ODGOVORI
1 1
nick73
07. 12. 2025 20.07
+6
Namen je bil pred volitvami izplačati božičnice javnemu sektorju. Gospodarstva naša država ne potrebuje, ker raje vzamemo kredit v tujini, kot da bi sami znali kaj narediti in tujcem prodati.
ODGOVORI
8 2
biggbrader
07. 12. 2025 20.04
+7
Mesec sanja o delu od doma, o 6 urnem delavniku, o 4 dnevnem delavniku, o Božičnici, o dobro plačanemu nevidnemu delu. V LR KP Kitajski delajo formalno 6 dni po 9 ur/ teden. Formalno še več; in tam lewaki črpajo inspiracijo. Bog razumi njihovo dvoličnost.
ODGOVORI
8 1
Slovenec007
07. 12. 2025 20.03
+7
Glavni namen te farse je kupovanje glasov za volitve iz javnega sektorja, ki do sedaj ni imel božičnice (seveda njim bomo slednjo dobesedno izplačali davkoplačevalci, tako kot ponavadi). Kar pa zadeva zasebnega sektorja je pa tako da so firme, ki so nekaj vredne že dosedaj izplačevale božičnico, tudi večjo kot je trenutno minimalna obvezna, letos pa bodo iz principa izplačali najmanjšo možno. Hkrati pa nas bo džava vse usekala 2x, naprej pri izplačilu (tako odelodajalce kot delavce) na to pa še pri dohodnini. TOTALNI PESEK V OČI.
ODGOVORI
8 1
Smrtlevičarjem
07. 12. 2025 20.13
Bravo za komentar
ODGOVORI
0 0
FORTUDO1
07. 12. 2025 20.02
+6
Minister LM pravi, da to ni nobena obremenitev gospodarstva! To pravi eden, ki si še v življenju ni zaslužil za kavo na trgu!
ODGOVORI
6 0
Vojko Kos
07. 12. 2025 20.08
+0
A Janša pa je?! Pa je starejši!!!!!
ODGOVORI
2 2
Vera in Bog
07. 12. 2025 20.01
+1
Ubogi je tisti podjetnik ki komaj sproti stroške pokrije
ODGOVORI
4 3
progresivnidaveknastanovanja
07. 12. 2025 20.14
Se ti vidi da nikoli nisi imel podjetja, kaj šele da bi koga zaposlil. Nekatera podjetja so milijone v minusu pa se še trudijo da bi izplavali.
ODGOVORI
0 0
Houdre
07. 12. 2025 20.01
+7
Narcisoidni vladar Taubi misli da si je kupil glasove….tepec
ODGOVORI
8 1
slayer2
07. 12. 2025 20.01
+2
Pa verjetno so vsi delavci na minimalni plači,medtem,ko si "podjetniki/i", kupujejo luksuzna stanovanja,avtomobile.. in prikazujejo,da firma posluje pozitivno ničlo!!!
ODGOVORI
5 3
prince of persia
07. 12. 2025 19.59
-4
Prodajo naj svoje pregrešno drage avte. Kdor nima 638 € neobdavčenih sredstev na osebo, taki naj zapre firmo ker je najverjetneje dolžan narodu in bogu.
ODGOVORI
4 8
Rotter
07. 12. 2025 20.08
+5
Nekaterim še vedno ni jasno, da bi po tej logiki zaprlo toliko podjetij, da bi imeli 110k dodatnih brezposelnih. Niso vse firme uspešne non stop in zelo veliko je takih, ki so samo v trenutnih škripcih, pa se lahko brez problema poberejo čez kako leto. No, seveda ne, če jim država vsakih par mesecev obesi novo obveznost.
ODGOVORI
5 0
Vera in Bog
07. 12. 2025 19.58
+6
Kaj pa je 600 eur ok neki je, ampak cene so šle trikratno gor :
ODGOVORI
7 1
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 19.56
+3
tisti ki ne more dati te uboge božičnice naj zapre svoj biznis ker je radikalno nesposoben...Amen..Bog z vami .
ODGOVORI
11 8
Vera in Bog
07. 12. 2025 19.59
+3
Eni res sedite na denarju zgleda
ODGOVORI
3 0
Veščec
07. 12. 2025 20.01
Marija pa z mano
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
07. 12. 2025 19.56
+6
15 let bi mogla bit ta božičnica me prav zanima razlog da sds ni tega uvedel
ODGOVORI
8 2
Cupko
07. 12. 2025 19.55
+5
To se Golob pa Mesec ne vprašata. Važno je le, da so za svoje riti poskrbeli. Javni sektor si to zasluži, sploh oni na občinah in upravnih enotah, kjer skrbijo, da niso “preobremenjeni” z obveznim naročanjem na termin, čeprav imajo prazno! Potem so pa še osorni, ko jih kaj vprašaš. Seveda se najdejo tudi kakšni, ki so prijazni
ODGOVORI
8 3
galeon
07. 12. 2025 19.55
+4
In neumni golobnjak, bo tem istim podjetnikom subvencioniral skrajšani delovni čas. Podjetniki bi se z lahkoto uprli tej odločitve, če bi bil interes.
ODGOVORI
6 2
biggbrader
07. 12. 2025 19.58
Te lahko ta histerične napadejo.
ODGOVORI
0 0
Rookoko
07. 12. 2025 19.55
+5
Med tem, ko v gospodarsvu traja pravi boj za preživetje podjetij, pa se v JU in JS že mastijo...njihova storilnost zaradi povečanje plač in božičnice ni nič večja... njih ne motivira nič...
ODGOVORI
5 0
