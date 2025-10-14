Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Vlada: Božičnica pol minimalne plače. Delodajalci: Letos je ni možno izplačati

Ljubljana, 14. 10. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
30

Vlada in sindikati so še vedno prepričani, da je za pogajanja glede obvezne božičnice dovolj manevrskega prostora in da bi lahko bila prva izplačana še letos. Delodajalci pa opozarjajo, da je to praktično nemogoče. Zadnjo izredno sejo Ekonomsko-socialnega sveta so zapustili, ker sta bila oba sklepa, ki so ju predlagali, zavrnjena. V oddaji 24UR ZVEČER pa je minister Mesec razkril, da bodo za minimalno višino božičnice predlagali polovico minimalne plače. Jo bodo uzakonili brez soglasja socialnih partnerjev, ali se bodo delodajalci vendarle vrnili na pogajanja?

Med vlado in delodajalci se mnenja še vedno krešejo okoli napovedane uvedbe božičnice. "Kar se izhodišč tiče, smo si v petek vse povedali," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS. Kot pravi, se bodo o tej temi na seji ESS naslednjič pogovarjali, ko bodo imeli na mizi zakon. 

Da je debata o izhodiščih izčrpana, se strinja tudi minister za delo Luka Mesec. Vlada zdaj pospešeno pripravlja predlog zakona. "Mi smo se želeli pogajat o izhodiščih, da bi ugotovili, kje najdemo skupen jezik. Delodajalska stran je pogajanja zavrnila, tako da bomo pripravili zakon po izhodiščih," je pojasnil. "Se pravi: polovica minimalne plače. Obvezna je letos – to bo predlog zakona," je dodal. 

Gorenšček pravi, da vlada ni imela posluha za njihovo zahtevo, da božičnica ne bi bila obvezna. Kot pravi, pa so opozorili tudi na to, da božičnice v letošnjem letu praktično ni več mogoče izplačat. "Božičnica bo potrjena, če bo šlo vse po poti, v začetku decembra, kar je potem absolutno premalo časa za izplačilo, kajti potrebno je marsikaj postorit, preden se ta božičnica izplača," je dejal in pojasnil, da bi morala nekatera podjetja zato denimo posodobiti tudi programsko opremo. 

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Ob tem je predstavnik delodajalcev spomnil, da veliko podjetij že zdaj izplačuje božičnico. "40 odstotkov je takih, 390.000 zaposlenih dobiva že zdaj božičnico. V anketi za letošnje leto so napovedali, da bo 64 odstotkov podjetij plačalo božičnico tudi, če bo ta na prostovoljni ravni. 30 odstotkov pa je takih, ki si tega ne more privoščiti, ker poslujejo z izgubo. Približno 80.000 zaposlenih je v podjetjih, ki poslujejo z izgubo," je ocenil Gorenšček. In kot pravi, bo teh 30 odstotkov podjetij v dilemi: "Ali izplačat božičnico ali izplačat plačo. Nekateri se borijo za to, da mesečno lahko izplačajo plačo in da še naprej lahko poslujejo."

Kaj narediti s podjetji, ki letos ne morejo izplačati božičnice, ker poslujejo z izgubo, mora biti stvar pogovoro, je dejal Mesec. Kot je zatrdil, nihče ne bo silil podjetij, ki nimajo denarja za izplačilo božičnice, da bi jo izplačali. "Namen tega je, da zaposleni dobijo zimski regres, nagrado, ne pa, da izgubljajo službo," pravi minister. "S kupno močjo vemo, kako je v Sloveniji. Stvari se dražijo in prav je, da ljudje, ki delajo in ustvarjajo dobičke podjetij, ob koncu leta tudi dobijo ustrezno nagrado," je dodal. 

Vlada se je po njegovih besedah pripravljena pogovarjati tudi o višini "razdavčenja in razprispevčenja" božičnice. 

Ali je pred nadaljevanjem izredne seje Ekonomsko socialnega sveta o obvezni božičnici še možno, da se delodajalci vrnejo na pogajanja? In kdaj naj bi bil zakon sprejet? Odgovorom prisluhnite v zgornjem pogovoru. 

vlada božičnica delodajalci ess
Naslednji članek

Je Prednik z odstopom razbremenil SD?

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pomaranča
14. 10. 2025 10.32
Na koncu bo pa tko 50 eur. Če nimaš denarja, da delavce plačaš, zapri firmo.
ODGOVORI
0 0
Jezna Jasna
14. 10. 2025 10.31
Ne morem dati božičnice. Ni me takrat. Za božič bom z družino na Sejšelih.😂
ODGOVORI
0 0
Primula1
14. 10. 2025 10.30
+1
Tole z božičnco me močno spominja na evidentiranje dela, ki si ga je ta vlada zamislila. Najprej uvedi, potem pa razmišljaj o posledicah. Priznajte nam, draga vlada, da imate interno tekmovanje, kdo bo podal bolj idi+otski predlog in da pobirate stave, kater bo sprejeti in koliko časa bo veljal. Nam lahko zaupate, kakšna je trenutna vrednost stave?
ODGOVORI
1 0
Varnostnik na obali
14. 10. 2025 10.27
-3
“Uspešni” podjetniki, ko pa je treba delavce plačat pa največji reveži. Dejanski ali umski bal.kanci, ki se imajo za večvredne napram zaposlenim in seveda za nov avto in za bivše in trenutne žene je treba imeti dovolj, delavci so pa inventar, in klasika “če ti kaj ni prav, lahko greš”. Zato Slovenija tone, ker zaposleni/delavec ni nič vreden.
ODGOVORI
2 5
igy02
14. 10. 2025 10.27
+3
Zadnji mesec ali dva sem v pogovorih z drugimi podjetniki po nekaj letih večkrat slišal, kako naročila vztrajno padajo. Enemu sosedu so naročniki iz Italije predlagali, da za dva meseca ustavi proizvodnjo. Pravi, če ustavim, ne poženemo nikoli več. In kje naj ta dobi božičnico? Cca 10 zaposlenih.
ODGOVORI
4 1
Pauperes Commilitones
14. 10. 2025 10.24
+1
Kaj pa rakete ? Zdaj pa res ni čas za božičnico. Mi moramo nujno od Američanov rakete za Ukrajino kupiti.
ODGOVORI
2 1
Potouceni kramoh
14. 10. 2025 10.23
+4
Božičnice ne bo.Bo pa nebo.In to krvavo rdeče, ker Božiček peče kekse za sindikaliste.
ODGOVORI
4 0
bandit1
14. 10. 2025 10.23
-3
Delodajalci, ni denarja je šlo za jadranje in vikende, tako da mogoče drugo leto.
ODGOVORI
1 4
300 let do specialista
14. 10. 2025 10.22
+6
Kako je pa z razbremenitvijo plač? So zavrnili predlog opozicije, ker ne gre za "hitri bombonček" kot je božičnica?
ODGOVORI
7 1
mali.mato
14. 10. 2025 10.21
+3
Ne moreš ti delodajalcu naprtiti dodatno obremenitev par mesecev pred iztekom leta.
ODGOVORI
4 1
Gologuzanac
14. 10. 2025 10.21
+4
Golob je pa res prepotenten . Ne mores ukazat izplačil ce imajo tezave nekatera podjetja . Ne morejo vsi delat kot je on k je vse oskubil ,potem pa uzival v Karigadorju
ODGOVORI
5 1
bandit1
14. 10. 2025 10.24
-2
Po tem so nesposobni vodje podjetij in ne delavci. Njih odpuščajo nesposobne vodje v podjetjih pa nagrajujejo.
ODGOVORI
1 3
300 let do specialista
14. 10. 2025 10.21
+1
Nisrm vedel, da so naši delodajalci tako "revni", da jih to tako ohromi, predlagam jim, da zaprejo, pa gredo v službo tudi sami kod delojemalci.
ODGOVORI
2 1
ARNO50
14. 10. 2025 10.25
+0
Saj bodo...nič bat
ODGOVORI
1 1
nemod
14. 10. 2025 10.26
+0
predlagam ti da odpres firmo in jih zaposlis ter izpalcujes vsako leto nove in nove neb uloze, ki se jih vlada spomni out of the blue...povej kam pridemo podpisat pogodbo o zaposlitvi...aja, pa ne bit revn podjetnik, takih nocemo ker pol ne morjo izpalcat bozicinice in morjo zapret k jim eni tak svetujejo...
ODGOVORI
1 1
enajstdvanajst1
14. 10. 2025 10.20
-1
dobili jo bodo samo tisti ki so ze bogati delavci bodo morali podpisati da se jo odpovedujejo v dobrobit podjetja. kdo ne podpiše ve kaj sledi .. š
ODGOVORI
0 1
Sickomania
14. 10. 2025 10.14
+4
Zakaj država ne plača delavcem podjetij ki si to ne morejo privoščiti? Država si tudi ne more privoščiti izplačil javnem sektorju pa jim bodo vseeno... če BO naj bo za VSE enako pa pika.
ODGOVORI
5 1
pojtrarara
14. 10. 2025 10.12
+2
ce reces delodajalcem letos polovica minimalne place obveza izplacila letos, ali izplacilo s par mesecno zamudo in polna minimalna placa... ti garantiram, da bodo vsi imeli denar letos za polovico minimalca
ODGOVORI
4 2
mali.mato
14. 10. 2025 10.22
+2
Si delodajalec da lahko to garantiraš? Kavč strokovnjaki nimajo pojma o gospodarstvu.
ODGOVORI
3 1
Polkavalčekrokenrol
14. 10. 2025 10.11
+2
Kdor ne more letos bo pa drugo leto februarja,sumim pa da kdor letos ne more ne bo mogel niti drugo leto
ODGOVORI
4 2
pojtrarara
14. 10. 2025 10.09
-3
in se nekaj zelo slabi managerji so ti podjetniki, ki niso pripravljeni na karkoli izrednega in bi jih nekaj tako malega enkratnega sesulo takoj in nicesar niso sposobni... kako se potem prilagajajo trgu? mker. e kje na trgu med dobavitelji v poslu je polno spreminjanj, nepredvidljivosti, oni p niso sposobni n nic se odzivati... to vse govori o njihovi nesposobnosti
ODGOVORI
3 6
dober dan
14. 10. 2025 10.12
+4
No dej tiho bodi pa odpri svojo firmo, namest da delas v mcdonalds
ODGOVORI
6 2
nemod
14. 10. 2025 10.27
+0
@pojtrara: se najbl nesposobn tle si ti ;)
ODGOVORI
1 1
pojtrarara
14. 10. 2025 10.07
-3
ce je vlada pametna bo rekla... kdor je ne more letos, jo mora nakjasneje s februarsko placo...
ODGOVORI
1 4
deny-p
14. 10. 2025 10.07
+8
Zanimivo, da lahko vlada takšen zakon uredi v mesecu dni, kakšne davčne razbremenitve, zdravstvo..... pa traja 3 leta, pa nič. A za javni sektor imajo zagorovljena sredstva al se bo enostavno vzel kredit....?
ODGOVORI
8 0
Miha1999
14. 10. 2025 10.07
-3
Popolnoma razumljivo iz strani delodajalcev, direktorjev, menedžerjev, če bodo morali dati poleg minimalne plače še par € za božičnico, bodo propadli, le kako bodo preživeli, vso bogastvo so si nagrabli na račun raje, ki dela za minimalca in koruptivne države, sedaj pa naj bi jim še nekaj dali. Grozno.
ODGOVORI
3 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286