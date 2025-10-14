Vlada: Božičnica pol minimalne plače. Delodajalci: Letos je ni možno izplačati

Med vlado in delodajalci se mnenja še vedno krešejo okoli napovedane uvedbe božičnice. "Kar se izhodišč tiče, smo si v petek vse povedali," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS. Kot pravi, se bodo o tej temi na seji ESS naslednjič pogovarjali, ko bodo imeli na mizi zakon.

Da je debata o izhodiščih izčrpana, se strinja tudi minister za delo Luka Mesec. Vlada zdaj pospešeno pripravlja predlog zakona. "Mi smo se želeli pogajat o izhodiščih, da bi ugotovili, kje najdemo skupen jezik. Delodajalska stran je pogajanja zavrnila, tako da bomo pripravili zakon po izhodiščih," je pojasnil. "Se pravi: polovica minimalne plače. Obvezna je letos – to bo predlog zakona," je dodal.

Gorenšček pravi, da vlada ni imela posluha za njihovo zahtevo, da božičnica ne bi bila obvezna. Kot pravi, pa so opozorili tudi na to, da božičnice v letošnjem letu praktično ni več mogoče izplačat. "Božičnica bo potrjena, če bo šlo vse po poti, v začetku decembra, kar je potem absolutno premalo časa za izplačilo, kajti potrebno je marsikaj postorit, preden se ta božičnica izplača," je dejal in pojasnil, da bi morala nekatera podjetja zato denimo posodobiti tudi programsko opremo.