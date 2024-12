Zaposlenim v Novartisu, Krki, Telekomu in Savi več kot dva tisočaka

Med podjetji, ki tradicionalno izplačujejo visoko božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost, so farmacevtske družbe.

V ljubljanskem Leku bodo božičnico izplačali 15. decembra, letos pa bo znašala 2000 evrov bruto, kar je 250 evrov več kot lani. Prejeli jo bodo vsi zaposleni, prav tako pa tudi agencijski sodelavci. Kot so nam pojasnili, imajo poleg božičnice z Lekovo kolektivno pogodbo urejeno tudi izplačilo za delovno in poslovno uspešnost, ki se obračunava glede na dejanski doprinos zaposlenega in uspešnost družbe. Izplačilo se izvede v začetku leta glede na rezultate in uspešnost v preteklem poslovnem letu.

V Krki bodo redno zaposleni in agencijski sodelavci prejeli božičnico v višini 2343,07 evra bruto (v letu 2022 je ta znašala 2174,70 evra). Izplačali jo bodo 19. decembra. Na osnovi uspešnosti družbe sodelavcem dvakrat letno izplačajo tudi nagrado za uspešnost, in sicer v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse enak in vsakokratno izračunan za posamično polletje. Za prvo polletje so nagrado že izplačali. Do izplačila uspešnosti so sicer upravičeni vsi redno zaposleni in agencijski sodelavci, razen članov uprave.

V Novartisu bodo zaposleni prejeli nagrado za poslovno uspešnost v višini 2400 evrov bruto. Znesek je višji od lanskega, so pojasnili.

Banke

V OTP banki, pod katero sta z letošnjim letom združeni nekdanji banki SKB in Nova KBM, bodo zaposlenim decembra izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 1540 evrov bruto.

V Novi ljubljanski banki skladno s kolektivno pogodbo in rezultati banke zaposlenim izplačajo nagrado za poslovno uspešnost. Čeprav poslovnega leta še ni konec, so ocenili, da bodo izplačilo tudi letos omogočili, odločitev o višini nagrade pa bo znana v prihodnjih dneh.

Zavarovalnice

V Zavarovalnici Sava bodo 13. decembra vsem zaposlenim izplačali del plače iz naslova poslovne uspešnosti v skladu s kolektivno pogodbo oz. internim aktom družbe po kriteriju uspešnosti oziroma dobičkonosnosti poslovanja. Prejmejo jo vsi zaposleni v enakem znesku, ki znaša 2161,89 evra.

V Zavarovalnici Triglav so pojasnili, da odločitev o izplačilu zaposlenim ob koncu letošnjega leta še ni bila sprejeta. V Zavarovalnici Generali bodo tudi letos izplačali božičnico. Ta v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo znaša 40 odstotkov povprečne plače, izplačane v novembru. Zaposleni jo bodo prejeli pred prazniki.

Telekomunikacijski operaterji

Telekom Slovenije bo letošnjo božičnico izplačal v decembru, in sicer v višini 100 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. To pomeni, da bodo zaposleni prejeli 2343,07 evra bruto. Tudi lani so se v podjetju glede višine božičnice opirali na povprečno slovensko plačo. Lani so tako zaposlenim izplačali 2174,70 evra bruto nagrade.

Pri A1 Slovenija pojasnjujejo, da zaposlene nagrajujejo na podlagi poslovnih in individualnih dosežkov skozi celotno leto, nagrajevanje pa poteka mesečno ali kvartalno. Za izplačila, ki so vezana na poslovno uspešnost podjetja v letošnjem letu, še niso sprejeli odločitve.

Telemach bo zaposlenim tudi letos izplačal božičnico, višine zneska pa še niso določili.