Božičnici zelena luč parlamentarnega odbora

Ljubljana, 10. 11. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 28 minutami

STA , T.H.
Odbor DZ za finance je podprl vladni predlog zakona o izplačilu zimskega regresa in zimskega dodatka za upokojence ter za prenovo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. V koaliciji predlog pozdravljajo, v opoziciji pa vladi očitajo, da deli predvolilne bonbone.

Predlog uvaja obvezni zimski regres oz. božičnico v višini polovice minimalne plače, ki bo neobdavčena in neoprispevčena. Letos naj bi bila v višini 639 evrov izplačana do 18. decembra, predvidenih je nekaj izjem, zlasti za podjetja v težavah, je povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Ker sprejeta pokojninska reforma zaradi grožnje referenduma še ne velja, so s predlogom želeli urediti izplačilo zimskega dodatka prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v višini 150 evrov do 19. decembra. Vendar so danes pobudniki referenduma, združeni v Delavsko koalicijo, sporočili, da jim do izteka roka, to je do torka, ne bo uspelo zbrati 40.000 podpisov, potrebnih za razpis referenduma. Doslej so jih zbrali 11.000.

Zimski regres FOTO: AP

Predlog zakona prenavlja tudi sistem normirancev. Prihodkovni pogoj za vstop v sistem za polne normirance se zvišuje s 60.000 na 120.000 evrov, za popoldance s 30.000 na 50.000 evrov. Zvišuje se prihodkovni pogoj povprečja prihodkov dveh zaporednih preteklih let za obvezen izstop iz sistema, in sicer na 120.000 evrov za zavezanca, ki je bil v dveh letih polni normiranec, na 50.000 evrov za tistega, ki je bil popoldanec, in na 85.000 evrov za vse ostale zavezance, je povzel.

Mesec: Ministri bodo našli denar

Minister za delo Luka Mesec je spomnil, da je predlog obvezne božičnice zaostril odnose med socialnimi partnerji, saj so delodajalci začasno prekinili svoje aktivnosti v Ekonomsko-socialnem svetu. A je poudaril, da je predlog na mizi od leta 2022 in da takšno ureditev poznajo primerljive evropske države.

Mesec: Ne verjamem, da se želijo delodajalci o božičnici pogajati

Na vprašanje opozicije, ki vladi očita, da za to oz. plačila v javnem sektorju ni predvidenega denarja ne v letošnjem proračunu ne v proračunih za prihodnji dve leti, je Mesec povedal, da bodo ministri denar za to našli v prerazporeditvah v svojih resorjih. Glede normirancev pa je poudaril, da gredo pri ureditvi naproti samostojnim podjetnikom in obrtnikom, da pa bo treba resno razmisliti o ureditvi za prekarne delavce in davčne optimizatorje.

Opozicija: 'Odprli ste slaščičarno'

V SDS in NSi so do predloga kritični, čeprav je nekaterim predlogom po njihovih besedah težko nasprotovati. Ponovili so besede člana fiskalnega sveta Tomaža Peršeta, ki je opozoril, da bo zimski regres dodatno prispeval k poslabšanju javnofinančnih razmer. "Odprli ste slaščičarno," je vladi očital Jernej Vrtovec iz NSi. Z Radom Gladkom iz SDS sta se obregnila ob časovnico, saj smo danes 10. novembra, sprejema pa se obveznost za podjetja, ki jo morajo izpolniti do 18. decembra.

Vladi ne bi bilo treba odpirati slaščičarne, če ne bi bi ukinila dviga splošne dohodninske olajšave prejšnje vlade, je ocenil Vrtovec. "Vzeli ste 1200 evrov na leto posamezniku s povprečno plačo, zdaj mu to vrača prek božičnice. Ker poznamo leta suhih in debelih krav, je problematičen koncept obveznosti," je poudaril. Glede normirancev smo tri leta poslušali, kakšna anomalija so, sedaj pa vlada obrača ploščo, je dodal Gladek.

Horvat: Predlog o božičnici Hana spravil na nivo 'tretjeligaša'. Frangež: Minister predlog podpira

Tomaž Lisec (SDS) je opozoril na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ. Ta ima na predlog precej pripomb, tako glede premalo domišljene vsebine kot glede nomotehničnih in redakcijskih napak. Predlog namreč uveljavlja stvari na treh različnih področjih, skupno jim je le uveljavitev v letošnjem letu. Koalicija je sicer k predlogu sprejela dopolnila, a z njimi ni naslovila spornih določil oz. vseh pripomb zakonodajnopravne službe DZ.

"Gre za všečen zakon, ki mu je težko nasprotovati, a zapitek bo moral plačati nekdo drug," je mnenja razpravljalcev SDS in NSi povzel Lisec. Glede dodatka za upokojence ga je zanimalo, zakaj bodo vsi dobili enako, ali so razmišljali, da bi tisti z nižjimi pokojninami, glede na to, da gre za sociali korektiv, dobili več, in zakaj 150 evrov. Mesec mu je odgovoril, da je tak dogovor med socialnimi partnerji.

Koalicja: 'Predlagana dodatka sta sistemska'

V Svobodi predlog pozdravljajo. Po mnenju Andreje Živic in Sandre Gazinkovski prinaša prednosti delavcem, upokojencem in malim podjetnikom. Lucija Tacer Perlin je spomnila, da je vlada Janeza Janše pred volitvami upokojencem delila solidarnostni dodatek, pavšalne dodatke za študente in digitalne bone. "Razlika pa je, da sta sedanji predlagana dodatka sistemska," je dejala. Strinjala se je s kritiko opozicije glede hitrosti in časa uvajanja teh sprememb. "Dvignili smo čisto preveč prahu za stvari, ki so v okviru normalnosti," pa je ocenil Aleš Lipičnik iz Svobode.

Golob: Ponovim še enkrat, božičnica bo

Soniboju Knežaku iz SD se zdijo rešitve za delavce, upokojence in normirance prave. Zimski dodatek za upokojence se mu zdi primeren ravno zato, ker se je začel čas kurilne sezone. Spomnil je, da je prejšnja vlada plačala dodatek za ogrevanje aprila, tik pred volitvami. "Če ima ta vlada koncept slaščičarne, je imela prejšnja vlada koncept tovarne sladic," je poudaril.

Po besedah Milana Jakopoviča iz Levice zimski regres prinaša pravico, ki jo imajo delavci ostalih evropskih držav že dolgo, z zimskim dodatkom pa se zagotavlja, da ljudje ne bodo talci referenduma. "Tega ne jemljem kot darilo iz slaščičarne, temveč kot prikaz spoštovanja," je dodal. Glede normirancev pa je dejal, da bi morali dolgoročno vsi visoki prihodki iz dejavnosti preiti v sistem, kjer se davčna osnova ugotavlja z dejanskimi prihodki in odhodki, kot velja za podjetja.

zimski regres božičnica odbor dz
