Priprave na božično-novoletno pravljico v prestolnici že potekajo

Ljubljana, 06. 10. 2025 20.24

Tanja Volmut
16

Čeprav se je drugi jesenski mesec šele dobro začel, Ljubljana že dobiva praznično podobo in se pripravlja na decembrsko vzdušje. Delavci Javne razsvetljave so začeli v središču mesta postavljati božično-novoletno okrasitev. Napeljali bodo 50 kilometrov lučk, kar je toliko kot lani. Ljubljano bo od konca novembra osvetljevalo tudi več kot 800 prazničnih likov. Glede okrasitve letos obljubljajo novosti. Postavili bodo tudi 10 smrek, navišja in najbolj razkošna bo tradicionalno stala na Prešernovem trgu. Letos bodo lučke v prestolnici prižgali 28. novembra. Kaj pa drugod? In koliko elektrike bodo porabili?

Delavci pripravljeni. Po enem letu v skadišču. Okraski tudi. "Pred samo montažo se preiskusijo, da vidimo če deluje," nam pokaže Robert Rukavina iz javne razsvetljave Ljubljana. "V dveh mesecih kolikor bo trajala montaža, bodo zmontirlai 800 likov in pa 50 kilometrov lučk," še pove Rukavina.

Lučke
Lučke FOTO: POP TV

Kaj pa menijo mimoidoči?

"Nič nimam proti lepo se mi zdi," pove naša sogovorka. "Vseeno je prehitro. Tudi če jih pol kasneje prižgejo, meni to ni všeč," pa meni druga sogovorka.

Je pa bolj turistom. "To se dogaja v Angliji že kakšen mesec, zato pri vas ni prezgodaj. A ni tako? Meni je všeč. Naj bo okrašeno čimbolj zgodaj," povesta angleški turistki. "Malo je noro. Ni še bila niti noč čarovnic," pa pravi drugi sogovorec turist. "Super. Božični čas je najlepši čas v letu," pravi še eden od sogovorcev.

Če je naslov letošnje okrasitve: "V odnosu z razmerjem, skratka z našim odnosom do sveta do enega, drugega," pove Urban Modic, letos arhitekt in avtor okrasitve obljublja novosti. Drugače bodo sijali mestni, stari in osrednji prešernov trg. "Prešerc bo eno tako trozvedzje z veliko simbolike."

Dogajanje in varčnost

Luči pa bodo zasijale: "Tradiciolnalno v petek pred 1. adventno nedeljo, letos je to 28. november," pove Ana Lampič iz Turizma Ljubljana. Kot vsako leto obljubljajo v prestolnici veliko dogajanja, priprave še potekajo. "Od koncertov do sprevodov miklaža, dedka mraza, lajnarji," dodaja Lampič. Od desetih smrek bo najvišja stala po tradiciji na Prešernovem trgu.

 In osvetljava varčna, tudi letos led. "Govorimo o zelo majhni porabi električne enegrije, približno toliko kot porabi eno gospodinjstvo na mesec, za obratovanje na dan," še zaključi Rukavina.

Še dan prej kot v Ljubljani, bodo letos lučke prižgali v Mariboru, potem pa še Celju, decembra tudi v drugih mestih.

lučke advent smreka
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
06. 10. 2025 21.21
+1
Aja to so one lučke ki ne kurijo nič, a ni to tudi onesnaževanje!!!!
ODGOVORI
1 0
abmam
06. 10. 2025 21.20
+1
Samo ne mi letos spet ognjemeta nažigat, že tako smo na dnu lestvice najbolj onesnaženega zraka v mestu.
ODGOVORI
1 0
eurosapiens
06. 10. 2025 21.14
+2
urbani kič ... to nima zveze z prazniki ... bolj spominja na cirkus in lunapark
ODGOVORI
2 0
SS WikingDivision
06. 10. 2025 20.41
+2
Naslednje leto dejte ze za pru maj postaut, da ne bo panike s casom pa to..
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
06. 10. 2025 20.54
+3
najceneje,če tega kiča sploh ne pospravijo-naj bo trajen čez celo leto.....
ODGOVORI
3 0
Špica
06. 10. 2025 21.02
+0
jast tudi tako pravim so cisto ponoreli.
ODGOVORI
1 1
Uporabnik1935308
06. 10. 2025 20.41
+1
Vse isto, ampak dobro plačano, kot stadion
ODGOVORI
1 0
presnet
06. 10. 2025 20.40
+5
Najgrše okrašena prestolnica v EU.
ODGOVORI
5 0
Uporabnik1935308
06. 10. 2025 20.39
+1
Modic, je pa res edini????
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
06. 10. 2025 20.33
+1
Pravljica???
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
06. 10. 2025 20.31
+1
kera smreka bo pa letos.... Tina je preveckrat ze padla :)
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
06. 10. 2025 21.20
sedaj je na vrsti oseba, najprej mati.....
ODGOVORI
0 0
galeon
06. 10. 2025 20.30
+3
Zamujajo. V Obiju so bili že septembra pripravljeni. Eni in drugi pa bolniki da jim ni para.
ODGOVORI
4 1
