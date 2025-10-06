Priprave na božično-novoletno pravljico v prestolnici že potekajo

Delavci pripravljeni. Po enem letu v skadišču. Okraski tudi. "Pred samo montažo se preiskusijo, da vidimo če deluje," nam pokaže Robert Rukavina iz javne razsvetljave Ljubljana. "V dveh mesecih kolikor bo trajala montaža, bodo zmontirlai 800 likov in pa 50 kilometrov lučk," še pove Rukavina.

"Nič nimam proti lepo se mi zdi," pove naša sogovorka. "Vseeno je prehitro. Tudi če jih pol kasneje prižgejo, meni to ni všeč," pa meni druga sogovorka.

Je pa bolj turistom. "To se dogaja v Angliji že kakšen mesec, zato pri vas ni prezgodaj. A ni tako? Meni je všeč. Naj bo okrašeno čimbolj zgodaj," povesta angleški turistki. "Malo je noro. Ni še bila niti noč čarovnic," pa pravi drugi sogovorec turist. "Super. Božični čas je najlepši čas v letu," pravi še eden od sogovorcev.

Če je naslov letošnje okrasitve: "V odnosu z razmerjem, skratka z našim odnosom do sveta do enega, drugega," pove Urban Modic, letos arhitekt in avtor okrasitve obljublja novosti. Drugače bodo sijali mestni, stari in osrednji prešernov trg. "Prešerc bo eno tako trozvedzje z veliko simbolike."