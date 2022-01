'Božično-novoletni prazniki so bili zelo dobri, obisk je bil izjemen'

Aleksandra Fiorelli , vodja skupnih služb pri Ski center Vogel, je pojasnila, da tako kot pri njih, tudi na ostalih smučiščih žičničarji poskrbijo za varnost naprav že pred sezono. Pregledajo jih, zamenjajo dele ali jih popravijo, če je to potrebno. "Pred letošnjim pričetkom smo pri nas zamenjali na primer tri jeklenice, opravili smo večji remont na nihalki. To so stvari, ki so utečene in se opravljajo po predpisih o žičničnih napravah," je razložila, ko smo danes, po nedeljskem dogodku na Krvavcu, poizvedovali o varnosti na slovenskih smučišč pri nekaj žičničarjih. Pokvarjeno žičnico na Krvavcu, zaradi katere so smučarji za nekaj ur ostali ujeti, so sicer že popravili, smučišče bo normalno obratovalo naprej.

Na Voglu so s prazničnim izkupičkom zadovoljni. "Imeli smo zelo lep obisk. Zadovoljni smo tudi, ko primerjamo z lansko sezono. Pred letom smo bili namreč v tem času zaprti. Letos smo imeli zgolj nekaj težav s parkirišči oziroma z redarji," je povedala Fiorellijeva. Po njenih besedah je prišlo do nesporazumov, kje obiskovalci lahko parkirajo in kje ne, zato jih je kar nekaj dobilo kazni, ko se se vrnili s smuke: "Nekateri so bili razjarjeni, tako da smo jih morali pomiriti," je dodala in priporočila, da je morda bolje, če se smučarji drugič odločijo in izkoristijo smučarski avtobus, ki vozi iz parkirišča Danica v Bohinjski Bistrici in se ustavi tudi na drugih parkiriščih oziroma postajah ter jih pripelje do gondole.

V smučarskem centru Cerkno so prav tako zadovoljni z letošnjim prazničnim vzdušjem. "Prazniki so bili zelo dobri. Obisk je bil izjemen. Vreme nam je šlo na roko. Proge so bile pripravljene odlično. Res da je bilo vreme toplo, a smo že pred tem naredili mešanico tehničnega in naravnega snega, tako da je obstal. Ta teden bodo sicer še otoplitve in dež, vendar v četrtek naj bi temperature padle, kar pomeni, da bomo spet lahko zasneževali. Poleg tega naj bi padlo tudi nekaj naravnega snega," je zadovoljen s trenutnim stanjem direktor družbe Terme in smučišče Hotel Cerkno Jože Oplotnik .

Fiorellijeva upa, da se bo sezona dobro nadaljevala tudi naprej. Že ta teden bo po napovedih zapadel novi sneg. "Snega je dosti, če bo vreme lepo, bo tudi sezona dobra. Pri nas je tako, če je lepo, imamo obisk, če je vreme grdo, ga ni – zelo je pogojeno z vremenom. Je pa res, da je zdaj pogojeno tudi s covidnimi ukrepi. S tem mislim, če bi jih še poostrili – če bi denimo zopet zaprli državo ali bi prišlo do prepovedi prehajanja med občinami – potem bi nas res lahko skrbelo. Že zdaj so namreč ukrepi dovolj ostri," meni Fiorellijeva.

Tudi hotelirji v Bohinju so po navedbah Fiorellijeve zadovoljni: "Pravijo, da so polno zasedeni. Ravno sem govorila z zaposlenimi v hotelu Jezero. Pravijo, da imajo večinoma Srbe in Hrvate, ki ostajajo tudi po praznikih. Je tako kot v starih časih, ko so Hrvati prišli k nam na počitnice. Ker je zdaj zaradi vseh ukrepov težje priti v Italijo, se je tudi več Hrvatov odločilo za slovesnka smučišča," je pojasnila Fiorellijeva.

Tudi v smučarskem centru Cerkno skrbijo, da je varnost obiskovalcev na prvem mestu. "V preteklem letu smo imeli tehnične pregleda za štiri žičniške naprave, pred preteklo leto za dve, tako da so naše naprave pregledane, urejene. Seveda se vedno lahko pojavi kakšen nepričakovani dejavnik, lahko je vključen človeški faktor, pride do okvare zaradi dotrajanosti in to spregledaš. Tega strahu pri nas ni. V primerjavi z ostalimi smučišči imamo najmlajše žičniške naprave, kar nam je v prid. Razen če bi prišlo do daljšega izpada elektrike in bi morali začeti z reševanjem smučarjev iz sedežnice," je pojasnil Oplotnik.

Ob tem v Cerknu celo poletje skrbijo za vzdrževanje in preglede oziroma opravijo redne servise žičniških naprav. Pred kratkim so organizirali vajo reševanja skupaj z gasilci. "Naši žičničarji so usposobljeni za reševanje s pomočjo gasilcev," je izpostavil Oplotnik.

Dosledno tudi upoštevajo in prevejajo PCT pogoj. "Preverjamo ga ob nakupih smučarskih vozovnic in pred vstopom na žičniške naprave. Poleg tega ga kontrolirajo naši nadzorniki, je pa seveda prisotna tudi policija na smučišču, redni so inšpekcijski nadzori. Vse to je že postala stalnica, s čimer ni nič narobe," meni Oplotnik.

Čeprav je sezona šele na začetku, si Oplotnik nadaje, da bo boljša kot lanska, ko so zaradi covidnih ukrepov obratovali zgolj devet dni. "Če bo vse tako, kot za enkrat kaže, bi lahko govorili o sezoni 2018-2019. Kajti že sam začetek sezone 2019-2020 je bil zaradi visokih temperatur in otoplitev slabši kot letos. Potem sta bila še januar in februar, marca pa smo delali samo do polovice meseca, potem smo morali zaradi epidemije zapreti," je povzel.