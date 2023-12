Božično-novoletni prazniki v Termah Čatež: popolno razvajanje in neomejena zabava za vso družino

Zimski oddih v Termah Čatež je popolna priložnost za pobeg iz vsakdanjega vrveža. Največji vodni park v osrednji Evropi ponuja edinstveno doživetje zimskih radosti. Zimski čas v Termah Čatež namreč ne pomeni samo mraza, ampak s seboj prinaša toplino in sprostitev v zimski Termalni rivieri in novi Wellness rivieri, kjer se lahko vsak petek in soboto od 22. do 24. ure razvajate s savnanjem in nočnim kopanjem ter občudujete čarobno osvetljene bazene in zvezdnato nebo.

V novi Wellness rivieri, ki je odprta vsak dan od 11. do 22. ure, ob petkih in sobotah do 24.00, ob nedeljah pa do 22. ure, se lahko prepustite užitkom v elegantno zasnovani savna oazi, ki v zimskem času ponuja še posebej sproščujoče trenutke in blagodejne učinke za vaše telo in duha.

Božično-novoletni prazniki bodo tudi letos v znamenju neomejene zabave za odrasle in otroke. Preživite najdaljšo noč v letu ob bazenih in termalnih vrelcih in si tako ustvarite edinstveno doživetje, ki bo vsem članom vaše družine popestrilo zadnje trenutke starega in prve trenutke novega leta.

Za svoje najmlajše obiskovalce pripravljajo številne animacije, ki bodo napolnile praznične dni z veseljem in smehom. Otroci se lahko pridružijo aktivnostim, ki so prilagojene njihovi starosti, ter doživijo čarobnost božično-novoletnega časa na povsem edinstven način. Zunaj vas čaka tudi pravo ledeno doživetje – 600 m2 veliko drsališče na prostem, kjer se lahko vsak dan od decembra pa vse do marca prihodnje leto, zabavate do onemoglosti.