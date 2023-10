Kar 24 stopinj so popoldne namerili v prestolnici, ki se kljub poletno toplim dnevom že pripravlja na decembrsko vzdušje. Delavci Javne razsvetljave so že začeli postavljati božično-novoletno okrasitev. Po mestu morajo izobesti 50 kilometrov lučk, več kot 800 prazničnih likov in postaviti devet smrek. Obljubljajo tudi novosti, vse pa mora biti nared do 1. decembra, ko bodo lučke prižgali. Kaj pa poraba elektrike? Pristojni zagotavljajo, da bo zaradi varčnih led sijalk tudi letos majhna.