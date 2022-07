Božično vzdušje ustvarjajo luči. Kako izbrati božične lučke za božično drevo?

Brez čudovitih lučk si ne moremo niti predstavljati našega božičnega drevesa. Navsezadnje so luči tiste, ki lahko okrasijo božično drevo brez drugih okraskov.. Pri izbiri luči pa se velikokrat zmotimo. Spomnite se nekaj načel, ki jih mora upoštevati osvetlitev božičnega drevesa.

icon-expand Brez čudovitih lučk si ne moremo niti predstavljati našega božičnega drevesa. FOTO: Arhiv naročnika

Luči zunaj ali znotraj? To je prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti pri izbiri svetlobnih verig za božično drevo . Dandanes zelo pogosto namestim zunanje božične lučke . Običajno za drevo na vrtu. Ni nujno, da je to niti iglavce, ampak tudi okoli vrat, do okrašenih cvetličnih lončkov in na drugih mestih. Veliko ljudi kupi tudi posebno božično drevo za zunanjost in jo tudi osvetli in okrasi. Lahko je drevo v ospredju, na terasi ali na balkonu. Pomembno je, da morajo biti lučke za božično drevesce za zunanjo uporabo označene z IP44. Te se lahko uporabljajo na prostem. Če so lučke označena kot IP20, so namenjena izključno za notranjost.

icon-expand Kako izbrati svetlobno verigo za božično drevo? FOTO: Arhiv naročnika

Izbira tehnologije je danes jasna Moderna božična razsvetljava je izključno LED. So bolj prijazni do naše denarnice in do narave. Za stanje števca električne energije nam po božičnih praznikih ni treba skrbeti. Tudi če je visok, LED luči ne bodo tiste, ki so to storile. NASVET: Rešite to z drevesi z integrirano LED osvetlitvijo. Zelo priljubljena je novoletna jelka z LED lučkami. Z namestitvijo svetlobne verige boste prihranili delo in dobili boste zelo praktično kompaktno rešitev. Novoletne jelke imajo velikodušno število integriranih LED diod, nekatere pa imajo tudi snežni učinek.

icon-expand Moderna božična razsvetljava je izključno LED. FOTO: Arhiv naročnika

Dolžina božične verige na drevesu je pomembna Vsekakor ne smemo podcenjevati dolžine božičnih luči za drevo. Samo tiste, ki so dovolj dolge, izgledajo resnično lepo. Morda boste presenečeni, da je idealna dolžina lahke verige za drevo z višino 1,5 m 15 do 20 metrov, za drevo z višino 2 m je 20 do 25 metrov in za drevo visoko 2,5 metra je od 25 do 30 metrov.

icon-expand Dolžina božične verige na drevesu je pomembna FOTO: Arhiv naročnika