Bralci opisali potres: 'Nenadno bobnenje.' Nato so se tla stresla še enkrat

Ljubljana, 04. 10. 2025 07.23 | Posodobljeno pred 38 minutami

U.Z. , M.P.
Potem ko je v petek zvečer vzhod Slovenije stresel potres z magnitudo 3 in so naši bralci poročali o "nenadnem bobnenju", so se tla nekaj ur pozneje še enkrat stresla. Ob 23.20 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili še en potres z magnitudo 2,4, in sicer v bližini Bovca. Čutili so ga prebivalci Bovca, Loga pod Mangartom, Žage in okolice.

Poročali smo, da je v petek ob 20.30 vzhod Slovenije stresel potres z magnitudo 3. Epicenter potresa je bil jugovzhodno od Šmarja pri Jelšah oziroma osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine, in sicer na globini štiri kilometre.

Kot je razvidno s spletne strani Agencije RS za okolje (Arso), je o potresu poročalo več kot tisoč prebivalcev.

Naši bralci so opisovali "nenadno bobnenje", ki so ga slišali v času potresa. Čutili pa so ga tudi čez mejo na Hrvaškem.

Le nekaj ur pozneje, ob 23.19, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili še en potres z magnitudo 2,4, in sicer 11 kilometrov severozahodno od Bovca.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Bovca, Loga pod Mangartom, Žage in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potres v bližini Bovca
Potres v bližini Bovca FOTO: Arso
potres vzhod slovenije bovec
ap100
04. 10. 2025 08.06
a bi lahko popravili sliko iz naslovnice - bovec je, ne krško
Voly
04. 10. 2025 08.05
No, ja, dokler bodo taki potresi, ni problema...
proofreader
04. 10. 2025 08.03
+1
Zdaj bo vsak mali potres na naslovnici.
