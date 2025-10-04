Bralci opisali potres: 'Nenadno bobnenje.' Nato so se tla stresla še enkrat

Poročali smo, da je v petek ob 20.30 vzhod Slovenije stresel potres z magnitudo 3. Epicenter potresa je bil jugovzhodno od Šmarja pri Jelšah oziroma osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine, in sicer na globini štiri kilometre.

Kot je razvidno s spletne strani Agencije RS za okolje (Arso), je o potresu poročalo več kot tisoč prebivalcev.

Naši bralci so opisovali "nenadno bobnenje", ki so ga slišali v času potresa. Čutili pa so ga tudi čez mejo na Hrvaškem.